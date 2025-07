WEC: Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale di Alessio Rovera

MARANELLO – Il futuro di Alessio Rovera continua a tingersi di rosso. Ferrari ha ufficializzato il rinnovo pluriennale con il pilota varesino, confermando così un legame ormai consolidato e sempre più proficuo per la Casa di Maranello. Rovera, classe 1995, non è soltanto un volto di riferimento per le competizioni GT e per l’Endurance, ma è anche parte integrante dello sviluppo tecnico delle vetture del Cavallino Rampante, tanto da contribire in modo decisivo alla loro evoluzione.

La carriera di Rovera è stata fin dall’inizio un percorso costellato di successi. Dopo il debutto nel 2013 nelle monoposto, coronato dalla conquista del titolo nel Campionato Italiano Formula Abarth, ha maturato esperienza tra Formula Renault 2.0 Alps ed Euroformula Open, per poi approdare nel 2017 alle ruote coperte. È stato un passaggio decisivo: con il trionfo nella Porsche Carrera Cup Italia si è aperta una nuova fase, seguita da due titoli nel Campionato Italiano GT con Antonelli Motorsport e AF Corse. Proprio con il team di Piacenza è nato il sodalizio che nel 2021 lo ha portato a vincere il Mondiale Endurance in classe LMGTE Am, alla guida della Ferrari 488 GTE Evo condivisa con Nicklas Nielsen e François Perrodo. Quella vittoria al debutto nel FIA WEC, unita al riconoscimento come “Rivelazione dell’Anno”, ha segnato l’inizio di un rapporto sempre più stretto con Maranello.

Da allora Rovera è diventato uno dei pilastri del programma GT Ferrari. Ha preso parte ai più importanti campionati internazionali, dal GT World Challenge Europe alla European Le Mans Series, fino all’Asian Le Mans Series, sempre con AF Corse e spesso anche al volante delle LMP2. Parallelamente, ha contribuito allo sviluppo di vetture chiave del Cavallino Rampante come la 296 GT3 e la Hypercar 499P, confermandosi un pilota completo e affidabile, capace di unire velocità e sensibilità tecnica.

Con la Ferrari 296 GT3 ha ottenuto risultati di rilievo. Nel 2024 è stato protagonista alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, sfiorando la vittoria, ma ha saputo riscattarsi conquistando il titolo nel GT World Challenge Europe Endurance Cup insieme ad Alessandro Pier Guidi, aggiungendo così un altro importante trofeo al suo già ricco palmarès. Sempre nello stesso anno ha firmato un successo di prestigio nella neonata classe LMGT3 del WEC, imponendosi alla 8 Ore del Bahrain, un risultato che ha poi bissato quest’anno nella 6 Ore di Spa. Contestualmente, il suo contributo è stato determinante anche nello sviluppo della nuova evoluzione 296 GT3 Evo, ulteriore dimostrazione della fiducia che Maranello ripone nelle sue capacità.

Rovera, subito dopo l’annuncio, ha dichiarato: «Sono davvero felice e orgoglioso di poter continuare il mio percorso con Ferrari. Indossare questi colori e rappresentare una realtà così prestigiosa nelle competizioni internazionali è un onore e una grande responsabilità. In questi anni abbiamo raggiunto traguardi importanti insieme e sono motivato a dare il massimo per continuare a crescere e conquistare nuovi successi. Ringrazio Ferrari per la fiducia e per il supporto: non vedo l’ora di affrontare le prossime sfide insieme».

Il rinnovo con Ferrari non è quindi una semplice formalità contrattuale, ma il segno tangibile di una collaborazione che guarda al futuro con ambizioni sempre maggiori. È la conferma di una fiducia reciproca, maturata sui circuiti di tutto il mondo e rafforzata dalla professionalità e dalla dedizione del pilota di Varese. A Maranello non hanno ancora svelato quali saranno le prossime sfide che attendono Rovera, ma appare sempre più concreta la prospettiva di vederlo protagonista non solo nei programmi GT3, ma anche pronto per il tanto atteso debutto nella classe Hypercar. Un passo naturale per un pilota che, stagione dopo stagione, ha dimostrato di meritare un ruolo da protagonista nella storia sportiva del Cavallino Rampante.