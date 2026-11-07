WEC: Ferrari auspica l'abolizione del BoP per il nuovo regolamento 2030 delle Hypercar

MONZA - L’abolizione del Balance of Performance rappresenta il sogno di Ferrari in vista dei nuovi regolamenti Hypercar del FIA WEC, attesi per il 2030. A ribadirlo è stato Antonello Coletta, responsabile del programma endurance del Cavallino Rampante, che vede nella futura piattaforma unica un’opportunità per ridurre, se non eliminare completamente, il ricorso al sistema di bilanciamento delle prestazioni. L’obiettivo è riportare il campionato verso una competizione più meritocratica, limitando le discussioni che accompagnano ormai ogni appuntamento del Mondiale.

I primi elementi del nuovo regolamento tecnico sono stati presentati lo scorso giugno, in occasione della 24 Ore di Le Mans. Il progetto prevede il superamento dell’attuale convivenza tra le architetture LMH e LMDh, attraverso una piattaforma unificata che dovrebbe semplificare il quadro tecnico. I costruttori potranno scegliere se sviluppare una vettura partendo da un telaio e da componenti forniti da un costruttore registrato, oppure realizzare una propria architettura, mantenendo maggiore libertà progettuale. La trazione sarà esclusivamente posteriore e tutte le vetture saranno ibride.

Secondo Coletta, proprio l’unificazione delle piattaforme potrebbe consentire di riscrivere le regole in modo più preciso, riducendo la necessità di interventi artificiali sulle prestazioni. «Ora siamo tutti seduti attorno allo stesso tavolo per definire una piattaforma unica. Con regole comuni possiamo stabilire criteri molto chiari e il nostro obiettivo finale dovrebbe essere eliminare il BoP».

Il dirigente Ferrari ha ricordato come il Balance of Performance sia stato introdotto per gestire le differenze tra vetture con caratteristiche tecniche profondamente diverse, dalle LMH ibride a trazione integrale, o puramente termiche, alle LMDh a due ruote motrici. Una situazione che, con il nuovo regolamento, potrebbe cambiare radicalmente. «Se avremo una piattaforma unica, ci sarà un’ottima opportunità per impostare il campionato su una base meritocratica, senza dover discutere a ogni gara del BoP e delle sue implicazioni. Per noi sarebbe un sogno».

L’abolizione completa del sistema, tuttavia, non rappresenta una condizione imprescindibile per la permanenza di Ferrari nel WEC. La priorità del Cavallino Rampante è piuttosto poter continuare a progettare una vettura che rispecchi pienamente l’identità del marchio, senza essere costretto a condividere elementi fondamentali con altri costruttori.

«Per noi è indispensabile avere la possibilità di realizzare la nostra vettura. L’idea di Ferrari è quella di una piattaforma unica, con regole molto stringenti, ma che ci permettano di costruire la macchina con il nostro lavoro, senza dover condividere il cambio, l’elettronica o altri componenti. Preferiamo mettere il nostro Cavallino sul cofano di una vettura che sia una Ferrari, non di una macchina composta per l’80% da noi e per il resto da altri costruttori».

Coletta ha comunque riconosciuto che il compromesso sarà inevitabile, considerando le diverse esigenze dei marchi coinvolti. Se alcuni produttori preferiranno ricorrere a componenti meccanici condivisi per contenere i costi, Ferrari non si opporrà. L’importante sarà preservare la libertà di sviluppare una propria identità tecnica. Anche sul fronte del BoP, una soluzione intermedia potrebbe essere accettabile. «Se non fosse possibile eliminarlo completamente, potremmo limitarne l’intervento a una percentuale marginale. Oggi abbiamo un BoP che può incidere molto sulle prestazioni, mentre la nostra idea è eliminarlo del tutto oppure mantenerlo soltanto in misura ridotta».

La definizione dei regolamenti procede però con tempi serrati. L’obiettivo di FIA, di ACO e dei costruttori è arrivare a un accordo definitivo nei primi mesi del 2027, così da consentire l’avvio dei nuovi progetti nella seconda parte dell’anno. Un eventuale ritardo fino alla fine del 2027 o all’inizio del 2028 potrebbe rendere necessario posticipare il debutto della nuova formula al 2031.

Resta inoltre aperta la questione della trazione integrale, che Ferrari vorrebbe mantenere per la maggiore rilevanza tecnologica nei confronti delle vetture stradali. Una posizione condivisa anche da Toyota, seppure con toni più decisi. «Per Ferrari avere la trazione integrale sarebbe probabilmente la soluzione migliore, perché le vetture stradali stanno andando in questa direzione. Tuttavia, a parte noi e altri due costruttori, non sembra essere una priorità per gli altri. Sarà quindi complicato mantenerla».

Il confronto proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra contenimento dei costi, libertà progettuale e identità dei costruttori. Per Ferrari, la nuova generazione di Hypercar dovrà rappresentare un’occasione per valorizzare il lavoro dei singoli marchi, lasciando che sia la pista a stabilire le gerarchie.