La storia d'amore e di trionfi tra Ferrari e Alessandro Pier Guidi è destinata a proseguire. La Casa di Maranello ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale del pilota piemontese, confermando la sua presenza tra le fila dei piloti ufficiali del Cavallino Rampante nelle principali competizioni endurance internazionali. L’accordo consolida un sodalizio iniziato nel 2017 che ha trasformato il quarantatreenne nato a Tortona (in provincia di Alessandria) in uno dei piloti più titolati nella storia delle gare di durata e dell'intero motorsport italiano.

Un palmarès leggendario tra Hypercar e GT. Nel corso di quasi un decennio in rosso, Pier Guidi ha collezionato una striscia impressionante di successi tanto sulla Hypercar 499P quanto sulle vetture Gran Turismo. Solo nel FIA WEC (il Campionato del Mondo Endurance), il suo bottino parla di quattro titoli iridati Piloti e altrettanti titoli Costruttori conquistati per Ferrari: Il trionfo storico del 2025: al volante della Ferrari 499P numero 51, condivisa con James Calado e Antonio Giovinazzi, ha conquistato il Mondiale Piloti 2025 grazie a due vittorie (6 Ore di Imola e 6 Ore di Spa), due pole position e altri due podi, risultando decisivo per riportare a Maranello il titolo Costruttori dopo un'attesa lunga 53 anni. Il dominio in GT: sempre nel WEC, si era già laureato campione del mondo LMGTE Pro nel 2017, 2021 e 2022 al volante della 488 GTE insieme a Calado, contribuendo in tutte e tre le stagioni al titolo Costruttori.

Le classiche di 24 ore: in 68 gare disputate nel WEC (di cui 31 sulla 499P tra il 2023 e il 2026) vanta 3 vittorie assolute e 14 successi di classe GT. Il suo albo d'oro include la storica vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans del Centenario (2023) — oltre a due affermazioni di classe nel 2019 e 2021 — due trionfi alla 24 Ore di Daytona (nel 2024 con la 296 GT3 e nel 2014 con la 458 Italia GT3) e tre successi alla 24 Ore di Spa-Francorchamps (assoluto nel 2021, di classe nel 2012 e 2015).

Le dichiarazioni: «Ferrari è diventata una famiglia». Grande soddisfazione traspare dalle parole del protagonista, pronto ad arricchire ulteriormente la propria bacheca: «Sono felicissimo di annunciare il prolungamento della mia collaborazione con Ferrari, che negli anni è diventata una vera famiglia per me», ha dichiarato Alessandro Pier Guidi. «Indosso il rosso Ferrari da molto tempo e sono orgoglioso di continuare a rappresentare questi colori. Spero che potremo ottenere insieme nuove vittorie e altri titoli, costruendo sui successi che abbiamo già condiviso».

A fargli eco è Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti di Ferrari, che ha sottolineato il valore umano e sportivo del pilota: «Con Alessandro abbiamo raggiunto risultati entrati nella storia della Ferrari e del motorsport. La 24 Ore di Le Mans del 2023 ne è la prova: siamo tornati a lottare per la vittoria assoluta con la 499P e abbiamo vinto al primo tentativo. Poi ci sono i titoli Mondiali Piloti e Costruttori riportati a Maranello nel 2025. Sono solo alcuni degli esempi più memorabili di una lunga lista di traguardi raggiunti grazie a un rapporto eccezionale basato su professionalità e rispetto reciproco. Alessandro è uno dei piloti endurance più vincenti di tutti i tempi: siamo felici e onorati di poter continuare a contare su di lui».