WEC: Ferrari conferma Nicklas Nielsen e Yifei Ye con un accordo pluriennale

MARANELLO - La stagione 2026 del FIA WEC è ancora in corso, ma Ferrari ha già iniziato a costruire il proprio futuro nell’Endurance. Il Cavallino Rampante ha infatti ufficializzato il rinnovo pluriennale dei contratti di Nicklas Nielsen e Yifei Ye, confermando due dei protagonisti della propria attuale formazione di piloti ufficiali. Il danese e il cinese continueranno così a rappresentare Ferrari nel Mondiale Endurance e nelle principali competizioni internazionali.

Per Nielsen, 29 anni, si tratta della prosecuzione di un rapporto iniziato nel 2018 e cresciuto progressivamente fino a trasformarlo in uno dei pilastri del programma endurance di Maranello. Il pilota danese è infatti uno dei prodotti più longevi del vivaio Ferrari: dopo le esperienze in Formula 4 tedesca e Audi Sport TT Cup, al suo primo anno con il Cavallino si impose nel Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli, conquistando anche il titolo alle Finali Mondiali.

Da quel momento la carriera di Nielsen è rimasta strettamente legata alle vetture di Maranello. Nel 2019 è arrivato il titolo LMP2 dell’European Le Mans Series, mentre tra il 2019-2020 e il 2021 ha conquistato i titoli WEC LMGTE Am. Nello stesso anno si inseriscono la vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans, il titolo Endurance Cup del GT World Challenge Europe e il successo alla 24 Ore di Spa.

Il salto nella classe regina dell’Endurance è arrivato nel 2023, con l’ingresso di Ferrari nel FIA WEC con la 499P. Nielsen è stato scelto per formare, insieme ad Antonio Fuoco e Miguel Molina, l’equipaggio della vettura numero 50. Proprio con loro è arrivato nel 2024 il successo assoluto alla 24 Ore di Le Mans, uno dei risultati più importanti della storia recente del Cavallino nel Mondiale Endurance. Nel 2025 Nielsen ha inoltre contribuito alla conquista del titolo Costruttori WEC da parte di Ferrari, chiudendo al terzo posto nella classifica piloti.

La stagione 2026 ha regalato al danese un altro risultato significativo con la vittoria, insieme a Fuoco e Molina, alla recente Lone Star Le Mans di Austin, che ha permesso alla Ferrari di interrompere un digiuno di 15 mesi senza successi nella classe Hypercar. Nel complesso, dal suo debutto con il Cavallino, Nielsen ha disputato 110 gare ottenendo cinque vittorie assolute e 17 successi di classe, con 22 podi assoluti e 42 di classe.

Nielsen ha così commentato la notizia: «Sono molto contento di questo rinnovo che per me rappresenta qualcosa di speciale nonché, per certi aspetti, un passo naturale, in quanto ho iniziato il mio percorso nelle competizioni con Ferrari ed è un onore proseguire questo cammino rappresentando il Cavallino Rampante. Ringrazio la Ferrari e Antonello Coletta per la fiducia che dimostrano nei miei riguardi. Gli obiettivi per il futuro? Rimangono inalterati: continuare a migliorarmi come pilota e, insieme ai miei compagni, ottenere tanti altri successi in gara».

La conferma riguarda anche Yifei Ye, 26 anni, entrato nella famiglia Ferrari nel 2024 e diventato rapidamente uno degli elementi di riferimento del programma Hypercar. Il pilota cinese ha raggiunto la classe regina dopo una rapida ascesa nelle categorie propedeutiche. Campione della Formula 4 francese nel 2016 e successivamente vincitore dell’Euroformula Open, nel 2021 Ye ha conquistato sia l’Asian Le Mans Series sia l’European Le Mans Series in LMP2. Nel 2023 è quindi approdato in Hypercar al volante della Porsche 963 LMDh del Team Jota, mettendosi in evidenza anche alla 24 Ore di Le Mans.

L’approdo a Ferrari ha rappresentato un ulteriore salto di qualità. Ye è stato schierato sulla 499P numero 83 gestita da AF Corse insieme a Robert Kubica e Robert Shwartzman e già nel 2024 ha conquistato la sua prima vittoria con il Cavallino proprio al Circuit of The Americas. Un anno più tardi è arrivato il risultato più prestigioso: il successo assoluto alla 24 Ore di Le Mans insieme a Kubica e Phil Hanson.

Quella vittoria ha permesso a Ye di entrare nella storia come primo pilota cinese a conquistare la classica francese e ha contribuito al terzo successo consecutivo di Ferrari a Le Mans. Il 2025 si è inoltre concluso con il secondo posto nella classifica piloti del WEC e con la conquista del titolo riservato ai team indipendenti da parte di AF Corse.

Anche il 2026 ha visto Ye impegnato nella classe Hypercar con Ferrari. Nel complesso, il cinese ha disputato finora 33 gare come pilota del Cavallino, conquistando tre vittorie e quattro podi assoluti, oltre a tre successi e quattro piazzamenti sul podio di classe. Parallelamente, il suo programma sportivo si è esteso alle competizioni GT3 e alla partecipazione alla FIA GT World Cup di Macao.

Entusiasta della notizia, Ye ha così commentato: «Sono orgoglioso di estendere la collaborazione con Ferrari. Ricordo quando firmai il mio primo contratto con il Cavallino Rampante sognando di poter vincere la 24h di Le Mans con la 499P. Un desiderio che in pochissimo tempo si è trasformato in realtà grazie al successo del 2025, a dimostrazione di come, lavorando con dedizione e professionalità, insieme si possano centrare grandi traguardi. Da quando sono entrato nella famiglia Ferrari mi sono sentito il benvenuto, percependo la fiducia che lega i membri della squadra, un fatto di cui ringrazio tutti. Le motivazioni sono altissime per continuare a fare del mio meglio, insieme ai compagni, per ottenere altri successi».

La scelta di Ferrari viene quindi inserita in una strategia di continuità del proprio programma Endurance, con due piloti che hanno già dimostrato di poter essere protagonisti sia con la 499P sia con le vetture GT3. A sottolinearlo è Antonello Coletta, responsabile Ferrari Endurance e Corse Clienti, che ha evidenziato il percorso compiuto da Nielsen all’interno della struttura di Maranello.

«Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo contrattuale di Nicklas Nielsen, un pilota cresciuto all’interno della famiglia del Cavallino Rampante che, dopo aver vinto il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nel 2018, è stato protagonista di numerosi successi in gara e di titoli, sia con le vetture GT3 sia con la 499P, con la quale ha vinto la 24h di Le Mans 2024».

«Nicklas è un pilota giovane, affidabile e professionale che rappresenta uno dei pilastri del nostro impegno nell’Endurance: il rinnovo del contratto è solo l’ultimo tassello di un percorso che si aggiunge alla sua carriera, certi che nel futuro i risultati saranno altrettanto importanti di quelli già ottenuti».

Coletta ha poi sottolineato anche il significato del rinnovo di Ye, arrivato dopo un biennio nel quale il pilota cinese ha conquistato un posto sempre più importante all’interno della squadra.

«Siamo altresì felici di annunciare il primo rinnovo contrattuale di Yifei Ye, questo è un momento molto importante per noi. Yifei si è unito alla nostra famiglia nel 2024 e, nella stessa stagione, ha vinto la prima gara con la 499P #83, al COTA, un successo seguito nel 2025 dall’indimenticabile vittoria alla 24h di Le Mans, la terza consecutiva per il Cavallino Rampante».

«Yifei, primo pilota cinese a far parte del gruppo degli ufficiali Ferrari nelle competizioni endurance, è stato anche il primo cinese a imporsi a Le Mans, dimostrando anche in quell’occasione tutto il proprio valore. Siamo convinti che in futuro potrà raggiungere altri traguardi prestigiosi come quelli di cui è stato finora protagonista».