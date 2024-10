WEC, Ferrari conferma i suoi piloti per la prossima stagione, Coletta: «Soddisfatto della scelta fatta»

IMOLA – Squadra che vince non si cambia. In occasione delle Finali Mondiali Ferrari, andate in scena sull’Autodromo di Imola, il team del Cavallino Rampante ha confermato in blocco la sua formazione per la prossima stagione del FIA WEC. Visti gli ottimi risultati conseguiti in questi primi due anni in classe Hypercar, gli uomini diretti da Antonello Coletta hanno scelto di proseguire nel solco della stabilità. Sulla 499P numero 50 vedremo alternarsi i vincitori dell’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, mentre sulla LMH numero 51 ci sarà il terzetto composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Ricordiamo che al termine della scorsa stagione era toccato a Pier Guidi, Nielsen e Calado estendere il contratto con Ferrari. Questa volta la cornice di Imola è stato il luogo ideale per annunciare la prosecuzione del rapporto con Fuoco e Molina. Per quanto riguarda Giovinazzi, il pugliese ha già in essere un accordo che lo lega con la squadra del Cavallino Rampante fino alla fine del 2025. Per quanto riguarda la 499P gestita da AF Corse la formazione verrà annunciata prima dell’ultimo atto del WEC in Bahrain.

Non solo i piloti del programma Hypercar, nel corso delle Finali Mondiali Ferrari di Imola sono stati ufficializzati anche i contratti con i piloti attualmente impegnati con le GT di Maranello. Fresco del titolo in classe LMP2 ProAm nella ELMS, Alessio Rovera vestirà ancora i colori rossi. Confermati anche Davide Rigon, che quest’anno si è alternato tra WEC, ELMS e IMSA, e Daniel Serra il quale ha sfiorato il titolo di classe LMGT3 nell’ultimo appuntamento della European Le Mans Series di Portimão. Confermata anche la giovane e veloce Lilou Wadoux che si è distinta nel Super GT giapponese.

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, ha affermato: «Siamo molto soddisfatti dei nostri piloti e penso che anche gli scettici si siano ricreduti perché abbiamo vinto la 24 Ore di Le Mans per due volte con equipaggi diversi. Oggi possiamo dire che tutti e 6 i piloti delle 499P ufficiali hanno vinto a Le Mans, testimonianza importante della scelta fatta. Non ci sono solamente i piloti Hypercar, ma anche i GT: direi che i risultati sono molto buoni, dunque perché dovremmo cambiare? Sarebbe a mio avviso un errore, lavoriamo benissimo con i ragazzi che abbiamo e ne siamo orgogliosi».

Coletta ha poi proseguito: «La nostra è una scelta che garantisce continuità e stabilità al gruppo di lavoro, uno degli aspetti fondamentali per essere in grado di raggiungere risultati importanti. Poter contare sul talento e sulla professionalità dei nostri piloti anche per le prossime stagioni è motivo di soddisfazione e dà fiducia per il futuro».