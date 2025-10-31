WEC: Ferrari estende il sodalizio con James Calado con un contratto pluriennale

MARANELLO – Alla vigilia della 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento stagionale del FIA WEC, Ferrari ha scelto di blindare uno dei suoi uomini simbolo. James Calado continuerà infatti a vestire i colori del Cavallino Rampante anche nei prossimi anni, grazie a un nuovo contratto pluriennale che rinnova un legame ormai decennale tra il pilota inglese e la scuderia di Maranello. L’annuncio, arrivato a pochi giorni dalla gara conclusiva del Mondiale Endurance, conferma la volontà della Casa di mantenere saldo il proprio gruppo di riferimento, puntando su continuità, esperienza e talento consolidato.

Il sodalizio tra Calado e Ferrari affonda le sue radici nel 2014, anno in cui il britannico ha iniziato a correre con AF Corse nel FIA WEC. Da allora, la sua carriera è stata una costante ascesa, costruita passo dopo passo insieme a un compagno di squadra diventato quasi un fratello sportivo: Alessandro Pier Guidi. L’intesa tra i due si è trasformata in un punto di forza fondamentale, capace di portare risultati di altissimo livello in ogni stagione. Il primo podio arrivò subito, alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, al volante della Ferrari 458 Italia GT2, preludio di una serie di successi che avrebbe reso il loro equipaggio tra i più vincenti nella storia recente del marchio di Maranello.

Due anni più tardi, nel 2016, Calado centrò la sua prima vittoria nel Mondiale Endurance, alla 6 Ore del Nürburgring, sempre con AF Corse e Pier Guidi. Da quel momento la sua crescita non ha conosciuto rallentamenti. I numeri raccontano meglio di ogni aggettivo la portata di questa avventura: tre titoli mondiali Piloti e Costruttori nelle stagioni 2017, 2021 e 2022, tutti conquistati con la Ferrari 488 GTE, oltre a 27 vittorie e 62 podi in 130 gare disputate al volante delle vetture GT di Maranello. Un palmarès che ha reso Calado uno dei volti più rappresentativi dell’era LMGTE Pro.

Il punto più alto del suo percorso con Ferrari è arrivato nel 2023, quando, insieme a Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, ha scritto una pagina di storia vincendo la 24 Ore di Le Mans del Centenario con la Ferrari 499P. Un successo che ha segnato il ritorno trionfale del Cavallino Rampante nella massima categoria dell’Endurance, a cinquant’anni di distanza dall’ultima partecipazione ufficiale nella classe regina. Quell’impresa, capace di emozionare tifosi e appassionati in tutto il mondo, è diventata il simbolo della rinascita sportiva di Maranello anche fuori dalla Formula 1.

Anche quest’anno, il trio Calado–Pier Guidi–Giovinazzi ha confermato la propria competitività nel FIA WEC, aggiudicandosi le tappe di Imola e Spa-Francorchamps e presentandosi all’ultima gara del Bahrain in piena corsa per il titolo mondiale. Un risultato che sottolinea la solidità del progetto Ferrari e la costanza di rendimento di un pilota che, stagione dopo stagione, ha saputo reinventarsi e adattarsi alle sfide tecniche della nuova era ibrida.

Parallelamente all’impegno nel Mondiale Endurance con la 499P, Calado ha continuato a distinguersi anche nelle competizioni GT3, confermando la propria versatilità. La vittoria nella 24 Ore di Daytona 2024 in classe GTD Pro, ottenuta al volante della nuova Ferrari 296 GT3, ha rappresentato un ulteriore traguardo di prestigio. Un successo che testimonia la sua capacità di essere competitivo in qualunque contesto e con qualsiasi vettura, qualità che lo ha reso un riferimento anche per i programmi Ferrari Corse Clienti e GT.

Al momento dell’annuncio del rinnovo, Calado ha espresso la propria soddisfazione e l’orgoglio: «Sono estremamente contento di rimanere nella famiglia Ferrari come pilota ufficiale. Con il Cavallino Rampante ho ottenuto molti successi negli scorsi anni e sono convinto che insieme potremo tagliare grandi traguardi anche in futuro. Negli ultimi tempi vi sono state tante speculazioni in merito a quello che avrei fatto in futuro: in realtà il mio desiderio era esclusivamente di continuare a gareggiare per la Ferrari. Ora incrociamo le dita perché tra pochi giorni saremo in Bahrain per l’ultimo round del FIA WEC con l’obiettivo di coronare il nostro sogno di poter diventare campioni del mondo».

Parole che trasmettono la profonda connessione emotiva e professionale tra il pilota inglese e la Casa di Maranello, un legame basato su fiducia reciproca e risultati concreti. Lo stesso concetto è stato ribadito da Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, che ha commentato così la notizia: «L’estensione del contratto s’inserisce nel segno della continuità: è per noi una grande soddisfazione proseguire un cammino professionale con Calado che negli ultimi undici anni ci ha permesso di conquistare numerosi titoli e successi di particolare importanza, tra i quali vorrei ricordare la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del Centenario, nel 2023. È un onore dunque poter continuare a contare sul contributo di James, un pilota che appartiene a pieno titolo alla famiglia Ferrari».