WEC: Ferrari rinnova il sodalizio con Nicklas Nielsen firmando un accordo pluriennale

MARANELLO – Parola d’ordine stabilità. Dopo il rinnovo di Antonio Giovinazzi e Alessio Rovera, Ferrari ha deciso di proseguire lungo la stessa linea confermando anche Nicklas Nielsen, che ha firmato un accordo pluriennale con il Cavallino Rampante. Per il danese, classe 1997, si tratta di un legame che si consolida ulteriormente dopo una carriera interamente vissuta sotto il segno delle vetture di Maranello, dalle prime esperienze nei monomarca fino ai trionfi più prestigiosi a livello internazionale.

Il percorso di Nielsen nelle competizioni a ruote coperte è strettamente intrecciato con la storia recente di Ferrari. Dopo essersi imposto nel Ferrari Challenge conquistando il titolo Trofeo Pirelli Europe nel 2018, il pilota ha debuttato nella European Le Mans Series l’anno successivo, laureandosi subito campione di classe LMGTE al volante di una Ferrari gestita da AF Corse. Da lì in avanti il suo nome è diventato una costante nelle vittorie delle vetture di Maranello, come dimostrano i due titoli nel FIA WEC in LMGTE Am nella Superseason 2019-20 e 2021.

Degno di nota anche il salto in LMP2, sempre con i colori AF Corse, in cui il danese ha diviso l’abitacolo della Oreca 07 Gibson con Rovera e François Perrodo conquistando il titolo in ProAm nel 2022. Nielsen può, inoltre, vantare nel suo palmares anche altri successi di rilievo come la vittoria nella 24 Ore di Spa e il titolo nel GT World Challenge Europe Endurance Cup, entrambi ottenuto nel 2021 sempre al volante della Ferrari 488 GT3. Traguardi che hanno consolidato il suo ruolo come una delle colonne portanti del reparto corse di Maranello.

Nominato pilota ufficiale Ferrari nel Mondiale Endurance, dal 2023 Nielsen divide la 499P numero 50 con Antonio Fuoco e Miguel Molina. Con loro ha ottenuto risultati di grande prestigio: la vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2024, che ha consegnato a Ferrari l’undicesimo successo assoluto nella classica francese, e il recente trionfo nella 1812 km del Qatar, primo appuntamento del FIA WEC 2025. Con la Hypercar di Maranello il danese ha raccolto in totale due vittorie e dieci podi, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Cavallino. Parallelamente ha continuato a correre anche con la Ferrari 296 GT3 in alcune serie internazionali, arricchendo un palmarès che conta già 12 successi e 23 podi nelle 41 gare disputate nel FIA WEC.

Nielsen ha espresso tutto la sua soddisfazione per questo rinnovo: «Continuare a far parte del gruppo dei piloti ufficiali Ferrari è un orgoglio e, al contempo, una grande responsabilità per me. Negli ultimi anni ho avuto il privilegio di ottenere successi che non dimenticherò mai, su tutte la vittoria a Le Mans nel 2024, e l’opportunità di continuare a migliorarmi come pilota. Con grande determinazione ringrazio Ferrari e guardo al futuro con la speranza di continuare a vincere gare e titoli insieme rappresentando il Cavallino Rampante».

Soddisfazione condivisa anche da Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, che ha sottolineato il valore del danese nel percorso della squadra: «Dopo aver vinto il monomarca Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nel 2018, la crescita di Nicklas è stata testimoniata dai tanti successi e dai titoli vinti con le vetture GT. Un percorso arricchito dal 2023 con l’impegno nella top class del FIA WEC, dove ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2024, tagliando il traguardo con la 499P e dimostrando definitivamente la sua maturità come uno dei piloti di punta della Ferrari. Determinazione e leadership sono tratti distintivi di Nicklas: siamo orgogliosi di poter continuare con lui questo cammino».