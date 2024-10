WEC, Ferrari e Toyota più leggere nella 8 Ore del Bahrain per dare la caccia a Porsche

SAKHIR – Tutto è pronto per l’ultimo atto stagionale del FIA WEC. Come da tradizione sarà la 8 Ore del Bahrain a chiudere la stagione agonistica del Mondiale Endurance. Il tracciato di Sakhir metterà a dura prova le vetture in una gara che partirà sotto la luce del sole e proseguirà oltre il tramonto rendendo l’esito finale ancora più incerto. Vista la lunghezza della corsa, anche il punteggio sarà maggiorato con i vincitori che conquisteranno 38 punti. Considerando proprio quest’ultimo fattore, in lizza per il titolo piloti ci sono ancora tre equipaggi. A comandare la classifica sono i piloti Porsche Lotterer-Estre-Vanthoor seguiti, a 35 lunghezze, dal trio Ferrari Fuoco-Molina-Nielsen mentre, seppur a 37 punti di distanza, sono matematicamente in lotta anche la coppia Toyota Kobayashi-De Vries.

Puntuale alla vigilia del fine settimana ACO e FIA hanno ritoccato il BoP (Balance of Performance) per cercare di rendere più equilibrata e serrata la gara del Bahrain. Tra le Hypercar, Toyota e Ferrari hanno ricevuto alcune delle modifiche più rilevanti. Nonostante la riduzione di peso di 5 kg, le Toyota GR010 Hybrid continueranno a essere le vetture più pesanti con 1065 kg complessivi. La LMH nipponica avrà però a disposizione una potenza totale di 499 kW, ovvero un incremento di 6 kW, mentre il guadagno di potenza sopra i 250 km/h sarà ridotto di 1,2%. Resta invariata l’energia per ogni stint, pari a 908 MJ, così come l’attivazione della trazione integrale sopra i 190 km/h, quest’ultimo valore identico per tutte le LMH.

Anche Ferrari riceverà sia una riduzione di perso di 2 kg, per un totale di 1053 kg, che un aumento di potenza di 10 kW arrivando, così, a 510 kW complessivi. Le 499P subiranno una riduzione del 2,2%, in termini di guadagno di potenza sopra i 250 km/h, ma vedranno un aumento dell’energia per stint a 905 MJ. Infine la Peugeot 9X8 LMH scenderà in pista con un peso di 1030 kg, ovvero un solo chilogrammo in più. In compenso la vettura del Leone sarà più potente, 520 kW, ma avrà una riduzione del 5,2% in termini di guadagno di potenza. Invariata l’energia da usare in ogni singolo stint pari a 903 MJ.

Passando alle LMDh, le più penalizzate saranno le Porsche. Le 963 hanno ricevuto un incremento di peso di 7 kg per un totale di 1056 kg. A controbilanciare ciò, le vetture di Zuffenhausen disporranno di una potenza incrementata di 2 kW arrivando, così, a 514 kW e dello 0,2% in termini di guadagno di potenza da poter sfruttare sopra i 250 km/h. Incrementata anche l’energia per stint che sarà di 911 MJ. Protagonista nell’ultima gara del Fuji, Alpine a Sakhir sarà leggermente più pesante per un totale di 1046 kg. A parità di energia per stint di 907 MJ, calerà sia la potenza complessiva a 517 kW, che il guadagno di potenza ridotto del 4,3%.

La Cadillac aumenterà di 2 kg, raggiungendo i 1038 kg, oltre a scendere la potenza a 517 kW totali. Ritoccata anche l’energia per stint, a 906 MJ, così come il guadagno di potenza che è stato ridotto dello 0,6%. Piccole modifiche per le BMW che saranno più leggere di un chilogrammo, per un totale di 1036 kg. Leggermente rivista anche la potenza, ora di 514 kW, e dell’energia per stint a 905 MJ. La modifica più importante sulle M Hybrid V8 è la riduzione del guadagno di potenza di 1,8%. Infine la Lamborghini non avrà variazioni di peso restando la Hypercar più leggera con i suoi 1030 kg. Tuttavia la SC63 LMDh perderà 5 kW di potenza e 5 MJ di energia, con valori totali rispettivamente di 515 kW e 905 MJ, mentre il guadagno di potenza sarà incrementato dello 0,1%.

Sul fronte delle LMGT3 si notano variazioni meno incisive rispetto a quanto visto sulle Hypercar. Solo due vetture hanno ricevuto zavorre aggiuntive: le Aston Martin Vantage aumenteranno di 10 kg, arrivando a 1355 kg, mentre le Porsche 911 aggiungeranno 5 kg, per un totale di 1350 kg. Con i suoi 1356 kg, le Lamborghini Huracan restano le vetture più pesanti del lotto. A seguire le Lexus RC F, a quota 1355 kg, e le McLaren 720S a 1346 kg. A breve distanza troviamo le Corvette Z06, a 1344 kg, e le Ferrari 296 ferme a 1341 kg. Le BMW M4 e le Ford Mustang risultano le vetture più leggere della classe, rispettivamente a 1339 kg e 1334 kg.

Infine il Success Ballast, il sistema di zavorra che tiene conto dei risultati delle ultime gare e della posizione in classifica, assegna 35 kg alla Porsche dei freschi campioni di classe LMGT3 Malykhin-Sturm-Bachler. L’Aston Martin di James-Mancinelli-Riberas e la Porsche di Shahin-Schuring-Lietz avranno 15 kg di zavorra in più. La Ferrari dei vincitori del Fuji Flohr-Castellacci-Rigon dovranno portare sul circuito di Sakhir un aggravio di peso di 5 kg così come le due BMW del team WRT.

FIA WEC – 8 Ore del Bahrain: BoP Hypercar BoP LMGT3