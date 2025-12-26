WEC: FIA e ACO aprono la gara d’appalto per gli pneumatici delle Hypercar a partire dal 2030

PARIGI – Il Mondiale Endurance continua a vivere una fase di espansione e consolidamento senza precedenti, ma per FIA e ACO non è tempo di adagiarsi sugli allori. Anzi, proprio il successo riscosso dalla categoria Hypercar impone una visione a lungo termine, capace di garantire stabilità tecnica, sostenibilità e coerenza regolamentare anche nel prossimo decennio. In quest’ottica si inserisce l’apertura ufficiale della gara d’appalto per il fornitore unico di pneumatici della classe regina a partire dalla stagione 2030.

La procedura avviata da FIA e ACO prevede l’assegnazione di un contratto della durata minima di tre stagioni, con la possibilità di estendere l’accordo per ulteriori due anni, arrivando così potenzialmente fino al 2034. Una scelta che rispecchia la volontà degli organizzatori di offrire ai costruttori una base regolamentare solida e prevedibile, elemento fondamentale in un’era in cui i programmi Hypercar richiedono investimenti sempre più importanti e strategie di sviluppo sul medio-lungo periodo.

Guardando all’attualità, fino al termine della stagione 2029 tutte le Hypercar, sia LMH che LMDh, continueranno a essere equipaggiate con pneumatici Michelin. Il marchio francese, protagonista di lunga data nelle competizioni Endurance, introdurrà già dalla prossima stagione le nuove Pilot Sport di ultima generazione, presentate ufficialmente in occasione della scorsa 24 Ore di Le Mans. Un’evoluzione tecnologica che si inserisce in un contesto di continuo sviluppo, rafforzato anche dal recente rinnovo della partnership tra Michelin e l’IMSA SportsCar Championship, estesa addirittura fino al 2035 e valida per tutte le classi della serie nordamericana.

Il bando di gara pubblicato da FIA e ACO fornisce indicazioni estremamente dettagliate sugli impegni richiesti al futuro fornitore. Ogni produttore candidato dovrà essere in grado di garantire la fornitura di circa 8.300 pneumatici slick all’anno, un volume che riflette la complessità logistica e sportiva del Mondiale Endurance. Considerando una griglia composta da 18 Hypercar e un calendario di otto appuntamenti, ciascuna vettura potrà disporre di 40 pneumatici da asciutto per le gare sulla distanza delle sei ore, mentre per la 24 Ore di Le Mans il contingente salirà a 100 gomme slick per ogni equipaggio. A questo quantitativo vanno naturalmente aggiunti gli pneumatici destinati alle sessioni di test, che rappresentano una parte tutt’altro che marginale del lavoro di sviluppo e validazione.

Anche sul fronte tecnico il capitolato mantiene una linea di continuità con il regolamento attuale, pur lasciando spazio a ulteriori affinamenti. Nel corso della stagione saranno disponibili quattro mescole complessive: due tipologie di slick utilizzabili in tutte le gare del WEC, con l’eccezione di Le Mans dove verrà introdotta una terza mescola da asciutto, pensata per rispondere alle specificità del tracciato della Sarthe e alle sue variabili climatiche e di degrado. A completare il quadro ci sarà una singola mescola dedicata agli pneumatici da bagnato, chiamata a garantire prestazioni e sicurezza in condizioni più impervie e difficili.

Grande attenzione viene riservata anche al tema della sostenibilità, ormai centrale nelle strategie di FIA e ACO. Tutti gli pneumatici dovranno essere realizzati con almeno il 70% di materiali sostenibili, un requisito che impone ai produttori un importante sforzo in termini di ricerca e innovazione. Parallelamente è stato fissato un tetto massimo di costo pari a 900 euro per ogni pneumatico, IVA esclusa, con l’obiettivo di contenere le spese per i costruttori e mantenere il campionato economicamente accessibile nel lungo periodo.

Dal punto di vista delle tempistiche, i produttori interessati avranno tempo fino al 15 aprile 2026 per presentare ufficialmente la propria candidatura. Seguirà una fase di analisi approfondita da parte di FIA e ACO, al termine della quale verrà annunciata la decisione definitiva. La comunicazione ufficiale è già stata fissata per il 12 giugno, durante la tradizionale conferenza stampa del venerdì che precede la 24 Ore di Le Mans, appuntamento che da anni rappresenta il palcoscenico privilegiato per svelare i piani futuri del Mondiale Endurance.