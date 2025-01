WEC: Ford annuncia il suo programma Hypercar, debutto previsto nel 2027

CHARLOTTE – Tanto tuonò che piovve. Ford, nel corso dell'evento di presentazione dei programmi sportivi tenutosi in North Carolina, ha ufficializzato il suo ingresso nel FIA WEC con un prototipo LMDh. A partire dal 2027, il marchio americano tornerà a competere non solo nella classe regina del Mondiale Endurance ma anche con l'obiettivo di conquistare la vittoria assoluta nella 24 Ore di Le Mans.

Da tempo il nome Ford era stato accostato alla categoria Hypercar del WEC, ma le voci si sono fatte più insistenti durante il weekend della 24 Ore di Daytona, primo appuntamento della stagione IMSA SportsCar Championship. L'annuncio della Casa dell'Ovale Blu arriva immediatamente dopo la storica vittoria della Ford Mustang GT3 in classe GTD Pro, ottenuta sul tracciato della Florida grazie all'equipaggio composto da Dennis Olsen, Frederic Vervish e Christopher Mies.

Sebbene Ford abbia fornito propulsori per diversi prototipi tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, tra cui la futuristica Panoz Spyder, l'ultima partecipazione ufficiale della Casa americana per la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans risale al 1982 con la C100 Gruppo C. Ricordiamo che il legame tra Ford e il Circuit de la Sarthe affonda le sue radici con la leggendaria GT40, vettura che conquistò quattro edizioni consecutive della gara dal 1966 al 1969. L'ultimo successo di classe, invece, è datato 2016 con la Ford GT che trionfò nella categoria LMGTE Pro.

Al di là della conferma, in cui si legge che il programma LMDh sarà sviluppato e realizzato da Ford Performance, i dettagli restano ancora avvolti nel mistero. Non è stato rivelato quale telaio verrà utilizzato per la nuova Hypercar americana anche se, vista la collaborazione pluriennale, Multimatic Motorsport appare come il candidato più probabile. Tuttavia anche Dallara e Oreca potrebbero essere in lizza. Per quanto riguarda il propulsore, si ipotizza l'adozione di una versione opportunamente modificata del V8 da 5.4 litri che attualmente equipaggia la Mustang GT3.

Con questa decisione, Ford diventa l'ottavo costruttore ad abbracciare la filosofia LMDh nell'endurance. Al momento, la Casa dell'Ovale Blu ha confermato esclusivamente il proprio impegno nel Mondiale Endurance, senza menzionare una partecipazione nella serie IMSA. Tuttavia, non è da escludere un coinvolgimento, ufficiale o meno, anche nel campionato nordamericano.

Presente all’evento Bill Ford, pro-nipote di Henry Ford e oggi Presidente Esecutivo di Ford Motor Company: «Ford sta entrando in una nuova era di prestazioni e corse, lo si vede da ciò che stiamo facendo su strada e fuori. Quando corriamo lo facciamo per vincere. E non c'è pista o gara, come Le Mans, che abbia più significato per la nostra storia. È qui che abbiamo affrontato la Ferrari e vinto negli anni '60. È qui che siamo tornati 50 anni dopo, sconvolgendo il mondo e battendo di nuovo la Ferrari. Sono entusiasta di tornare a Le Mans e di competere ai massimi livelli nelle gare endurance».

Frédéric Lequien, Amministrazione Delegato del FIA WEC, ha dichiarato: «Ford è da decenni sinonimo di successo sia in pista che fuori, e siamo lieti che l'azienda abbia scelto il FIA WEC per la sua ultima sfida. Il fatto che almeno dieci grandi marchi automobilistici si siano impegnati a partecipare alla massima serie nel 2027 testimonia lo slancio e la crescita del campionato».

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, ha aggiunto: «È una notizia meravigliosa accogliere nuovamente Ford nella Classe Regina della 24 Ore di Le Mans per la prima volta in quasi 60 anni. È un marchio che ha sempre avuto una stretta affinità con questa gara molto speciale, e la storia dimostra che Ford non compete per arrivare seconda. Inoltre il rinnovo della sua famosa rivalità con la Ferrari è davvero una prospettiva entusiasmante».

Soddisfatto anche Richard Mille, Presidente della Commissione Endurance della FIA: «Ford e le gare di durata sono un binomio perfetto, come è stato dimostrato più volte. Si tratta di un marchio con una lunga e orgogliosa eredità motoristica e una passione per le competizioni instaurata da Henry Ford in persona. Il ritorno della Casa ai massimi livelli di questa disciplina è un'ulteriore conferma del successo e dell'attrattiva delle attuali regole Hypercar».