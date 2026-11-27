DETROIT - Ford ha finalmente tolto i veli dalla sua Hypercar, destinata a riportare il marchio dell’Ovale Blu nella classe regina del FIA WEC e a rilanciare la sfida per la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans. Si chiamerà GT41 il prototipo LMDh con cui Ford Racing tornerà a confrontarsi con i principali costruttori dell’endurance a partire dalla stagione 2027. La presentazione ufficiale è avvenuta in puro stile americano al Ford Field di Detroit, durante la partita di football tra i Detroit Lions e i Chicago Bears, nel giorno del Ringraziamento.

Il nome GT41 rappresenta un chiaro richiamo alla leggendaria GT40, protagonista di una delle pagine più importanti della storia del motorsport. Tra il 1966 e il 1969, la Ford conquistò quattro vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans, tra cui la celebre tripletta del 1966. Sessant’anni dopo quell’impresa, il costruttore americano riprende idealmente il filo di quella storia, affidando alla nuova Hypercar il compito di riportare il marchio al vertice del Mondiale Endurance.

Anche la denominazione segue una precisa logica legata alle dimensioni. Se la GT40 doveva il proprio nome all’altezza di 40 pollici, misurata dal suolo alla parte superiore della vettura, la GT41 richiama invece il limite di altezza previsto dal regolamento LMDh, pari a 1.060 millimetri, poco più di 41 pollici. Un riferimento che unisce la tradizione del passato alle caratteristiche tecniche della nuova generazione di prototipi.

La presentazione di Detroit ha permesso di osservare anche l’evoluzione della livrea. Ford ha scelto una veste a due tonalità di blu, impreziosita da elementi che richiamano l’identità statunitense. Nel disegno sono infatti nascosti il vessillo americano, l’aquila dalla testa bianca, la Statua della Libertà e la scultura Spirit of Detroit, simbolo della città che rappresenta il cuore storico dell’industria automobilistica americana. Un insieme di richiami che sottolinea il posizionamento di Ford Racing come squadra simbolo degli Stati Uniti.

Non manca inoltre un richiamo diretto alla GT40 che nel 1966 occupò tutti e tre i gradini del podio a Le Mans. La GT41 ripropone infatti il motivo delle tre strisce laterali, omaggio alle vetture che conquistarono il primo, secondo e terzo posto nella storica edizione della maratona francese. La livrea definitiva da gara verrà svelata soltanto nelle settimane che precederanno il debutto stagionale, previsto nel 2027.

Dal punto di vista tecnico, la GT41 nasce sulla base del telaio Oreca, scelto da Ford per il proprio programma LMDh. A spingere il prototipo sarà il V8 aspirato Coyote da 5,4 litri, sviluppato internamente da Ford Racing e abbinato al sistema ibrido Bosch previsto dal regolamento. Il propulsore ha già affrontato le prime fasi di sviluppo, con l’accensione iniziale avvenuta nel luglio scorso, mentre il programma di test ha portato la vettura a girare su diversi circuiti europei, tra cui Paul Ricard, Silverstone, Monza e Imola.

Il percorso di sviluppo è entrato ormai nella fase più intensa. La scorsa settimana Ford ha completato il primo test endurance di 30 ore al Motorland Aragón, in Spagna, con due vetture impegnate contemporaneamente. Un passaggio significativo per raccogliere dati sull’affidabilità e verificare il comportamento del prototipo nelle condizioni più impegnative. Il programma proseguirà ora in Nord America, con ulteriori sessioni previste a Sebring e al Circuit of The Americas di Austin, oltre a un possibile test in Qatar prima dell’esordio nel WEC.

Il responsabile del programma Hypercar, Dan Sayers si è detto estremamente soddisfatto: «La presentazione della Ford GT41 rappresenta un momento significativo per tutti coloro che sono coinvolti in questo programma. Siamo consapevoli della portata della sfida che ci attende: il livello di competizione nella categoria Hypercar è incredibilmente alto e non esistono scorciatoie per il successo. Ci siamo concentrati sulla creazione delle basi giuste, riunendo le persone giuste e assicurandoci di imparare il più possibile da ogni fase dello sviluppo».

A guidare la vettura in pista ci sarà un gruppo di sei piloti già annunciati: Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller e Nick Yelloly. A loro si aggiunge Tom Dillmann, nominato pilota di riserva, che contribuirà anche allo sviluppo attraverso il lavoro al simulatore e l’analisi dei dati raccolti durante le prove. La formazione definitiva dei due equipaggi verrà stabilita in vista dell’inizio della stagione, che scatterà in Qatar con la 1812 km di Lusail.

Sargeant, unico pilota statunitense della formazione, ha raccontato con entusiasmo i progressi compiuti durante i test: «Il programma di sviluppo della Ford GT41 si è rivelato finora davvero positivo. Ogni volta che saliamo a bordo dell’auto, impariamo qualcosa di nuovo, apportiamo miglioramenti e acquisiamo una comprensione più approfondita di ciò che ci serve per essere competitivi. Dietro le quinte è stato svolto un lavoro enorme ed è incoraggiante vedere questi progressi tradursi in risultati in pista».

Anche Bill Ford, presidente esecutivo di Ford Motor Company, ha rimarcato la portatra del programma Hypercar: «La storia agonistica della Ford è iniziata 125 anni fa, quando il mio bisnonno vinse una gara che lo aiutò a fondare la Ford Motor Company. Il nostro trionfo con una tripletta a Le Mans nel 1966 rimane uno dei momenti più significativi nella storia dell’automobilismo».

«Abbiamo a cuore quella storia - ha aggiunto Ford - ma siamo spinti dall’opportunità di affrontare nuove e più grandi sfide. La Ford GT41 è esattamente il tipo di progetto audace e spericolato che ci fa battere forte il cuore. È la nostra occasione per tornare a Le Mans e competere per la vittoria assoluta. E noi corriamo per qualcosa di più dei trofei. Gareggiare ai massimi livelli ci spinge a innovare, e ciò che impariamo in pista ci aiuta a costruire vetture migliori per i nostri clienti».