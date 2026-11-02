WEC: Ford a Monza con due Hypercar, completati oltre 2.400 chilometri in due giorni di test

MONZA - Il ritorno di Ford nella classe regina dell’endurance si avvicina. La Casa dell’Ovale Blu prosegue il programma di sviluppo della nuova Hypercar LMDh che, dalla prossima stagione, prenderà parte al FIA WEC. In vista del debutto, il costruttore americano ha completato due intense giornate di test all’Autodromo Nazionale di Monza, compiendo un importante passo avanti nel percorso di crescita della vettura. Per la prima volta, infatti, Ford ha schierato contemporaneamente due esemplari del prototipo, entrambi ancora caratterizzati dalla livrea camouflage.

Dopo le precedenti sessioni al Paul Ricard, Portimão e Silverstone, il programma di sviluppo è entrato in una fase più avanzata. Fino a questo momento, il lavoro si era concentrato principalmente sulle verifiche dei sistemi e sulla raccolta dei primi dati, utilizzando una sola vettura. L’impiego di due Hypercar ha permesso invece di suddividere le attività, lavorando parallelamente su differenti aspetti tecnici e accelerando il processo di messa a punto in vista dell’omologazione.

Le due giornate brianzole hanno restituito indicazioni positive, sia sul fronte dell’affidabilità che delle prestazioni. Nella prima giornata di martedì, le due vetture hanno completato complessivamente 154 giri, pari a circa 920 chilometri. Al volante si sono alternati Nick Yelloly, Sébastien Priaulx, Mike Rockenfeller e Logan Sargeant, impegnati nella raccolta delle prime indicazioni utili per affinare il comportamento del prototipo.

Il lavoro è proseguito anche mercoledì, con un ulteriore incremento dei chilometri percorsi e un miglioramento dei tempi sul giro. Rockenfeller è stato tra i protagonisti della sessione mattutina, facendo segnare il miglior riferimento della giornata in 1'34”624. Nel pomeriggio sono stati invece Yelloly e Sargeant a macinare chilometri, completando rispettivamente 48 e 55 tornate.

Complessivamente, Ford ha percorso 370 giri nelle due giornate, equivalenti a circa 2.400 chilometri. Un bottino significativo, soprattutto considerando che si è trattato della prima uscita con due vetture contemporaneamente in pista. Tutti e quattro i piloti presenti hanno potuto contribuire alla raccolta dei dati, mentre Tom Blomqvist e Matt Campbell, ancora legati a Porsche, non hanno preso parte alla sessione brianzola.

La nuova LMDh dell’Ovale Blu è costruita attorno a un telaio realizzato da Oreca, derivato da una piattaforma LMP2, mentre il propulsore è un V8 aspirato da 5,4 litri della famiglia Coyote, sviluppato internamente da Ford Racing e abbinato al sistema ibrido Bosch standard previsto dal regolamento della categoria. Si tratta di un progetto completamente nuovo per il costruttore statunitense, chiamato a sviluppare un pacchetto tecnico capace di coniugare prestazioni, affidabilità ed efficienza sulle lunghe distanze.

Il prossimo appuntamento sarà al Motorland Aragón, ad Alcañiz, dove Ford affronterà il primo vero test di durata. La pista spagnola permetterà di verificare il comportamento della vettura durante stint prolungati, analizzando soprattutto l'affidabilità dei diversi componenti e la gestione del pacchetto tecnico nel corso delle ore. Successivamente il programma dovrebbe proseguire anche a Sebring, circuito particolarmente impegnativo per le sollecitazioni imposte dall'asfalto sconnesso, prima di ulteriori prove negli Stati Uniti.

Nel frattempo, il progetto si avvicina a un passaggio fondamentale. Entro la fine dell'anno dovrà infatti essere completata l'omologazione della Hypercar, con la definizione dei parametri aerodinamici che rimarranno congelati fino al 2029, fatta eccezione per gli eventuali interventi consentiti attraverso gli Evo Joker previsti dal regolamento FIA e ACO. La presentazione ufficiale della vettura è attesa a Detroit il prossimo 26 novembre, prima di affrontare l'ultima fase di preparazione in vista dell'esordio agonistico.