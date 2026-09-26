WEC: il Fuji si arrende alla pioggia, Alpine eredita la pole dalle prove libere

FUJI - Al solo nominare il circuito nipponico tornano alla mente le condizioni meteo spesso imprevedibili e le difficoltà che i piloti devono affrontare su uno dei tracciati più impegnativi del calendario del FIA WEC. Anche questa volta il tracciato giapponese non ha fatto eccezione: la pioggia battente e la nebbia hanno infatti impedito lo svolgimento delle qualifiche della 6 Ore del Fuji, costringendo la Direzione Gara ad annullare prima la sessione della classe LMGT3 e poi quella delle Hypercar, compresa la Hyperpole. A ereditare la pole position è stata così Alpine, che con la A424 LMDh conquista la prima partenza al palo della sua storia nel FIA WEC.

Le proibitive condizioni meteo hanno infatti costretto la Direzione Gara a interrompere la sessione di qualifica della classe LMGT3 dopo appena pochi istanti, prima di annullare definitivamente anche la qualifica delle Hypercar e la successiva Hyperpole. La griglia è stata così stabilita utilizzando i migliori tempi ottenuti nelle tre sessioni di prove libere, come previsto dall’articolo 10.2.2 del regolamento sportivo.

A conquistare il primato è stata la Alpine A424 LMDh di Jules Gounon e Victor Martins, grazie al riferimento di 1’29”304 realizzato proprio da quest’ultimo nel corso delle seconde prove libere. Il francese aveva già mostrato un ottimo passo nella giornata di venerdì e, dopo aver chiuso al comando anche le FP3 disputate sotto una pioggia battente di questa mattina, si è così ritrovato a ereditare la pole senza nemmeno poter disputare un giro cronometrato in qualifica.

Al suo fianco scatterà la vettura gemella di Charles Milesi e Ferdinand Habsburg completando, così, una prima fila tutta Alpine. Un risultato particolarmente incoraggiante per la squadra francese che, dopo il successo conquistato lo scorso anno proprio sul circuito del Fuji, si presenta al via della gara nuovamente tra le protagoniste dell’appuntamento giapponese.

A spingere la A424 LMDh in seconda posizione è stata la penalità inflitta alla Aston Martin Valkyrie di Harry Tincknell. Il britannico aveva infatti realizzato il secondo miglior riferimento assoluto nelle prove libere, ma il contatto avuto nella FP3 con la Aston Martin Vantage LMGT3 gli è costato due posizioni sulla griglia. La Valkyrie affidata a Tincknell e Tom Gamble è scivolata così al quarto posto, lasciando la terza posizione alla Genesis GMR-001 LMDh di Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin e Dani Juncadella.

Subito dietro troviamo la vettura gemella di Mathys Jaubert, André Lotterer e Pipo Derani che scatterà dalla quinta piazzola, seguita dalla Aston Martin di Alex Riberas e Marco Sørensen. Dalla quarta fila prenderanno il via la Cadillac V-Series.R LMDh, del terzetto Sébastien Bourdais, Earl Bamber e Jack Aitken, e la Toyota TR010 Hybrid dell’equipaggio composto da Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi e Brendon Hartley. Chiudono la top-10 la Peugeot 9X8 di Paul di Resta, Stoffel Vandoorne e Nick Cassidy e la Cadillac della coppia Will Stevens e Norman Nato.

La cancellazione delle qualifiche non ha invece sorriso a Ferrari e BMW, entrambe costrette a partire lontane dalle posizioni di vertice. La migliore 499P sarà quella del terzetto Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, undicesima, mentre quella griffata AF Corse di Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson scatterà dodicesima. La BMW M Hybrid V8 LMDh di Kevin Magnussen, Dries Vanthoor e Raffaele Marciello sarà invece quattordicesima, mentre la gemella di René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde chiude la griglia delle Hypercar in diciassettesima posizione.

La giornata era già iniziata con la pioggia a bagnare il circuito del Fuji fin dalle FP3. La situazione è, però, drasticamente peggiorata in vista delle qualifiche. Un intenso nubifragio e la nebbia hanno ridotto drasticamente la visibilità ma la prima sessione, riservata ai piloti di classe Bronze in pista con le vetture LMGT3, ha preso ugualmente il via.

Tuttavia quando François Hériau è finito contro le barriere con la Ferrari 296 LMGT3 della Vista AF Corse all’uscita della prima curva, la Direzione Gara ha deciso di non correre ulteriori rischi fermando le ostilità in pista. Il pilota francese è fortunatamente uscito illeso dall’incidente, ma la sua Ferrari ha riportato importanti danni nella parte anteriore destra.

In LMGT3 la pole position è così andata alla Ford Mustang GT3 del Proton Competition, grazie al tempo di 1’39”828 realizzato da Ben Tuck durante le seconde prove libere. Il britannico condividerà la prima fila con Sebastian Priaulx ed Eric Powell, mentre al secondo posto scatterà la Mercedes AMG GT3 del team Iron Lynx divisa da Lin Hodenius, autore del miglior crono dell’equipaggio, Matteo Cressoni e Johannes Zelger.

Terza posizione per la Lexus RC F GT3 del team Akkodis ASP, divisa dal terzetto composto da Esteban Masson, Hadrien David e Tom van Rompuy, seguita dalla McLaren 720S GT3 del Garage 59 di Benjamin Goethe, Finn Gehrsitz e Alexander West. La top-5 è stata completata dalla seconda Mercedes del team Iron Lynx affidata a Martin Berry, Rui Andrade e Maxime Martin.

La Corvette del TF Sport, affidata ai leader di campionato Ben Keating, Jonny Edgar e Nicky Catsburg, scatterà dalla decima posizione alle spalle della Ferrari 296 LMGT3 di Alessio Rovera, Simon Mann ed Hériau. La Ford Mustang di Stefano Gattuso, Giammarco Levorato e Logan Sargeant scatterà dalla tredicesima piazzola precedendo le due BMW M4 LMGT3. In fondo allo schieramento troviamo le due Aston Martin Vantage del team Heart of Racing e le Porsche 911 GT3 R LMGT3 del Manthey.