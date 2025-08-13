WEC: Genesis ha effettua il primo shakedown della GMR-001 LMDh

LE CASTELLET – Nel cuore dell’estate francese, la Genesis GMR-001 LMDh ha finalmente mosso i suoi primi passi. Il debutto è avvenuto sul circuito del Paul Ricard, a pochi chilometri dagli stabilimenti Oreca, partner tecnico per la realizzazione del telaio, e vicinissimo alla nuova sede di Genesis Magma Racing, situata proprio nella cittadina francese. Una scelta strategica, quella messa in campo dal reparto sportivo del marchio premium di Hyundai, per preparare al meglio il debutto nel FIA WEC che avverrà il prossimo anno.

Il compito di portare in pista per la prima volta la Hypercar coreana è spettato a due nomi di grande esperienza nell’endurance: André Lotterer e Pipo Derani. Dopo ore di lavoro al simulatore, i piloti si sono calati nell’abitacolo di un prototipo ancora avvolto nel nero carbonio, con l’obiettivo non di inseguire il cronometro, ma di verificare che ogni componente fosse in perfetta armonia. Lo shakedown, infatti, è stato concepito come un banco di prova per la meccanica e, soprattutto, per il sofisticato sistema ibrido che combina un V8 biturbo con la componente elettrica sviluppata da Bosch. Nessuna indicazione ufficiale su distanze percorse o tempi sul giro: l’obiettivo era chiaro, assicurarsi che tutto funzionasse come previsto.

Il percorso fino a questo primo contatto con la pista era iniziato già il mese scorso, con l’installazione del motore, della parte ibrida e della trasmissione, seguita dalla prima accensione avvenuta qualche settimana fa. Una volta completato l’assemblaggio a cura dei tecnici Oreca, la vettura è stata affidata agli ingegneri Genesis per le prime verifiche. Il simulatore ha svolto un ruolo cruciale, permettendo di calibrare un modello digitale fedele alla realtà e di impostare un assetto di base, così da rendere il debutto in pista mirato alla validazione dei sistemi piuttosto che alla ricerca immediata delle prestazioni.

Il Team Principal Cyril Abiteboul ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Siamo in una fase in cui ogni giorno raggiungiamo nuovi traguardi. Dopo aver pianificato e discusso questi momenti nell'arco degli ultimi otto mesi, poter vedere la vettura funzionare esattamente come previsto è emozionante. Stiamo anche avviando il processo di trasferimento nella nuova sede Genesis Magma Racing a Le Castellet. Lo shakedown segna l'inizio della fusione dei diversi flussi di lavoro: progettazione e sviluppo del telaio, progettazione e sviluppo del motore, allestimento di un'officina e la costituzione del team».

A fargli eco il Direttore Tecnico François-Xavier Demaison: «Ogni singolo giro che faremo con la GMR-001 LMDh sarà estremamente prezioso. Il lavoro di preparazione al simulatore e durante lo shakedown ci garantisce un ottimo punto di partenza per i primi test. Lavorando con Oreca durante le fasi di test e sviluppo, siamo in grado di raccogliere rapidamente i dati di ogni test, trovare soluzioni e convalidarle per sfruttare al massimo ogni momento».

Il contributo di Oreca non si limita, infatti, alla costruzione del telaio. L’azienda francese continuerà a seguire lo sviluppo della GMR-001 LMDh fianco a fianco agli uomini Genesis, sia in fabbrica sia sui circuiti. La vettura scesa sul tracciato del Paul Ricard è solo la prima di tre esemplari previsti nei prossimi mesi, un approccio che permetterà di accelerare il processo di validazione e ottimizzazione del pacchetto tecnico.

Dopo il debutto francese, la Hypercar affronterà un programma di test serrato su diversi tracciati europei. Ogni sessione produrrà una mole di dati che verrà analizzata nel quartier generale Genesis di Le Castellet e integrata con nuove simulazioni, in un ciclo continuo di sviluppo. L’obiettivo è chiaro: arrivare pronti all’omologazione e al debutto ufficiale nella 1812 km del Qatar, gara inaugurale della stagione 2026 del Mondiale Endurance.