WEC: Genesis Magma Racing conferma tutti i suoi piloti anche per la stagione 2027

LE CASTELLET - Nessuna novità nella formazione di Genesis Magma Racing in vista della prossima stagione del FIA WEC. La squadra coreana ha infatti deciso di puntare sulla continuità, confermando tutti e sei i piloti che hanno affrontato il campionato del debutto nella classe Hypercar. Dopo il rinnovo di Dani Juncadella, annunciato alla vigilia della 6 Ore di Barcellona, sono stati ufficializzati anche gli altri cinque componenti della squadra: André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert, Mathieu Jaminet e Paul-Loup Chatin.

Una scelta che testimonia la volontà di consolidare il lavoro svolto nel corso della prima stagione e proseguire lo sviluppo della GMR-001 LMDh senza stravolgere gli equilibri interni. Il team principal Cyril Abiteboul ha sottolineato l'importanza di mantenere un gruppo che ha già maturato una conoscenza approfondita della vettura oltre ad aver creato un vero e proprio spirito di squadra.

«La continuità è fondamentale in questa fase del nostro programma - ha dichiarato Abiteboul - I piloti hanno acquisito una preziosa conoscenza della Hypercar e costruito solidi rapporti di lavoro con il nostro team tecnico. Hanno inoltre sviluppato una dinamica positiva e sono sinceramente contenti di lavorare insieme. Confermare la stessa formazione ci permette di portare questa esperienza e questo spirito di squadra nel 2027, continuare a sviluppare la vettura in modo efficiente e compiere ulteriori passi avanti verso l'obiettivo di conquistare punti con entrambe le auto in ogni gara».

Del resto, nonostante si tratti di un programma ancora giovane, Genesis Magma Racing ha già raggiunto alcuni traguardi significativi nel corso della stagione d'esordio. I primi punti iridati sono arrivati già al secondo appuntamento, la 6 Ore di Spa-Francorchamps, grazie al terzetto Lotterer-Derani-Jaubert.. La stesso equipaggio ha poi conquistato il settimo posto alla Lone Star Le Mans di Austin, risultato che rappresenta tuttora il miglior piazzamento della squadra nel Mondiale Endurance.

Non sono mancati altri segnali incoraggianti, a partire dal primo arrivo al traguardo alla 24 Ore di Le Mans fino alla competitività mostrata dal’equipaggio Jaminet-Chatin-Juncadella, capace di lottare nelle posizioni di vertice per buona parte della 6 Ore del Fuji. Il passo avanti più importante è però arrivato proprio a Barcellona, dove Mathys Jaubert ha conquistato la prima pole position nella storia del programma Genesis Magma Racing nel WEC.

Un risultato che ha confermato i progressi compiuti dalla squadra, come evidenziato anche dal direttore sportivo Gabriele Tarquini: «I nostri piloti conoscono la vettura, i nostri metodi di lavoro e gli aspetti che dobbiamo migliorare. Lavorano molto bene insieme e hanno costruito un rapporto solido con tutta la squadra, per questo siamo particolarmente soddisfatti di proseguire con questo gruppo anche nella prossima stagione».

Tarquini ha poi aggiunto: «Conquistare la nostra prima pole position a Barcellona è stato un traguardo importante e ha dimostrato quanto siamo cresciuti insieme nel corso della stagione d'esordio. Crediamo che questo gruppo abbia l'esperienza e il potenziale per fare ancora meglio. Mantenendo gli stessi piloti potremo costruire sulle solide basi già gettate, estrarre ulteriore prestazione dalla GMR-001 LMDh e lottare con maggiore regolarità per conquistare punti nel 2027».

Resta invece da definire la composizione dei due equipaggi che prenderanno parte alla stagione 2027. Genesis ha infatti confermato i sei piloti, ma comunicherà soltanto più avanti la suddivisione tra le due Hypercar. L'obiettivo sarà trasformare i progressi mostrati nel primo anno in una maggiore costanza di rendimento, puntando a conquistare punti con entrambe le vetture in ogni appuntamento e avvicinarsi progressivamente alla zona podio.