WEC: Genesis svela la GRM-001 LMDh per la stagione 2026, annunciati i piloti Lotterer e Derani

DUBAI – Non solo Rally, Hyundai è pronta a lanciare una nuova sfida nel motorsport. La Casa coreana, a partire dal 2026, entrerà nel Mondiale Endurance con il marchio Genesis. Sebbene manchi ancora più di un anno, il conto alla rovescia è già ufficialmente iniziato quando, quest’oggi a Dubai, è stata svelata la GRM-001 LMDh. Oltre al FIA WEC, il marchio coreano nel 2027 prenderà parte anche al campionato americano IMSA nella categoria GTP.

Come da regolamento LMDh, la Hypercar della Genesis sarà realizzata sul telaio Oreca 07 LMP2. Dopo Acura ARX-06 e Alpine A424, quello coreano sarà quindi il terzo prototipo realizzato sulla piattaforma del costruttore francese. A parte il telaio e i rendering mostrati, si sa’ ancora poco della GRM-001 se non che lo studio aerodinamico è stato sviluppato in collaborazione con il Genesis Design Europe Center di Rüsselsheim, in Germania, sotto la guida di Luc Donckerwolke.

Ispirandosi ai recenti modelli sportivi Magma, anche la Genesis GRM-001 LMDh ripropone le luci ‘Two Lines’ su due livelli sia sui fari anteriori che nelle luci posteriori. Anche il frontale, pur dovendosi adattare ai vincoli regolamenti, rispetta gli stilemi del marchio adottando un profilo superiore a doppia ala come quello visto sull’Acura. Più convenzionale la vista laterale, fatta eccezione per le paratie verticali dell’alettone posteriore più sagomate. Infine il posteriore vede il diffusore sormontato da un profilo orizzontale a tutta lunghezza come quello della Ferrari 499P LMH.

Come previsto, Cyril Abiteboul rivestirà il ruolo di Team Principal del team Genesis Magma Racing. Mentre spetterà al team IDEC Sport gestire le operazioni in pista. A tal proposito la squadra francese, diretta dall’ex pilota Nicolas Minassian, schiererà due Oreca 07 Gibson nella prossima stagione della European Le Mans Series proprio in vista del salto nel WEC del 2026. La base della Genesis Magma Racing entrerà in azione nel secondo trimestre del prossimo anno e sarà collocata nei pressi del circuito del Paul Ricard sfruttando, così, la vicinanza sia con la fabbrica della Oreca Motorsport che la sede del team IDEC Sport.

Oltre a svelare la GRM-001 LMDh, che secondo i piani effettuerà i primi test a inizio estate, Genesis ha annunciato anche i suoi primi due piloti del programma Hypercar. André Lotterer, reduce dal titolo piloti nel WEC, ha concluso il lungo rapporto con Porsche. Il quarantatreenne tedesco, vista la sua vasta esperienza maturata nel Mondiale Endurance, potrà occuparsi dapprima dello svezzamento e poi dello sviluppo della Genesis portando anche le conoscenze maturare con la 963 LMDh.

Lotterer si è così presentato nella sua nuova veste: «Sono entusiasta e grato di unirmi al marchio Genesis per il suo debutto nelle gare endurance. Dopo aver vinto quest'anno il mondiale piloti nel WEC in Hypercar, questa opportunità è perfetta per me. Incanalando il mio lavoro, la mia esperienza, la mia passione e la mia motivazione in un nuovo progetto con un team di persone molto ambiziose posso iniziare a lavorare a questo nuovo e stimolante progetto».

Già accostato al costruttore coreano, Pipo Derani è stato confermato come pilota della Genesis. Il brasiliano, classe ’93, dopo ben cinque anni ha lasciato il team Action Express Racing e la Cadillac per iniziare una nuova avventura. Con tre vittorie conquistate nella 12 Ore di Sebring e due titoli piloti in IMSA, Derani potrà risultare fondamentale sia per il debutto nel WEC che per lo sbarco di Genesis nella serie Endurance nordamericana previsto per il 2027.

Il brasiliano si è mostrato subito entusiasta e motivato: «L'ambizione del progetto Genesis per le gare endurance e le persone che ci lavoreranno erano un'opportunità che non potevo rifiutare. Come pilota, essere coinvolto in un progetto fin dall'inizio è molto gratificante. Non vedo l'ora di mettere a disposizione del team la mia esperienza nello sviluppare la vettura. Data la competitività della LMDh, sarà una grande sfida, ma credo che ci siano tutti gli ingredienti utili per portare a termine con successo questa sfida».

Non per ultime le parole del Presidente di Hyundai Motorsport GmbH, nonché Team Principal della neonata squadra Abiteboul: «Il lancio ufficiale del team Genesis Magma Racing è un'occasione importante. In quanto colonna portante delle attività motoristiche globali di Hyundai Motor Group, Hyundai Motorsport svolgerà un ruolo fondamentale in questo ambizioso programma. Stiamo portando la nostra esperienza nelle corse in pista a un livello completamente nuovo, mentre ci prepariamo a competere in una delle serie più impegnative del mondo».