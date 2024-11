WEC: Hypercar in pista fino al 2029, per la prossima stagione novità per la qualifica delle LMGT3

Con l’annuncio della lista degli iscritti alla prossima stagione, il WEC è già entrato nel 2025. Visto il crescente successo riscontrato negli ultimi anni, ACO e FIA hanno deciso di proseguire nel solco della continuità apportando solamente pochi ritocchi per la classe regina Hypercar. Dopo il positivo debutto nel Mondiale Endurance, in cui è stata chiamata a sostituire la LMGTE, anche la classe LMGT3 il prossimo anno subirà alcune piccole modifiche.

Protagoniste assolute di gare serrate e lotte sul filo dei secondi, le Hypercar continueranno a duellare sui circuiti del WEC fino al 2019. Come già annunciato in occasione della 24 Ore di Le Mans, è stato esteso ulteriormente esteso il periodo di omologazione sia delle LMH che delle LMDh. Tuttavia, non è stato specificato se aumenteranno anche gli Evo Joker a disposizione di ciascun costruttore, ora fissati a cinque, per aggiornare e sviluppare le rispettive vetture.

La novità più tangibile nel 2025 sarà l’introduzione dei nuovi pannelli laterali a LED multicolor che, oltre a indicare la posizione in tempo reale di ciascuna auto, forniranno anche ulteriori informazioni utili per il pubblico che potrà seguire più agilmente le gare. A tal proposito, a subire una modifica sarà anche il tempo minimo di guida per le Hypercar che scenderà da sessanta a quarantacinque minuti. Ciascun pilota dovrà quindi guidare un minimo di tre quarti d’ora per marcare punti in campionato.

Introdotta nella stagione appena conclusa, anche in vista del prossimo anno è stata confermata la qualifica divisa in due segmenti per ciascuna classe con i dieci piloti più veloci chiamati a sfidarsi nella Hyperpole. In particolare nell’ultima sessione, anziché utilizzare la mescola più morbida, i team dovranno usare la tipologia di pneumatico stabilita a priori all’inizio del weekend.

Restando in ambito delle qualifiche, cambierà leggermente il format per le LMGT3. Nello specifico ad effettuare la prima sessione saranno esclusivamente i piloti classificati Bronze, esattamente come quest’anno. Mentre i team che riusciranno ad accedere all’Hyperpole dovranno schierare obbligatoriamente i piloti Silver. Sempre in LMGT3 i numeri di gara di ciascuna vettura saranno applicati sulla placca color verde anziché su quella arancione utilizzata fino a quest’anno.

Per quanto riguarda le LMP2 saranno, ancora una volta, la categoria principale sia in European Le Mans Series che nell’Asian Le Mans Series, proprio quest’ultima prenderà il via il primo fine settimana di dicembre. Mentre nel Mondiale Endurance, così come avvenuto già quest’anno, le LMP2 saranno presenti in griglia solamente in occasione della 24 Ore di Le Mans.