Wec, il mondiale riparte in Texas con la Lone Star Le Mans. Il 6 settembre riprende la sfida al vertice tra Bmw e Toyota

Il WEC, World Endurance Championship, si avvicina alla quinta tappa stagionale sulle otto totali, con le vetture pronte a sfidarsi nella Lone Stars Le Mans sul Circuit of The Americas, ad Austin, in Texas. La gara, dalla durata di 6 ore, si correrà il prossimo 6 settembre e, considerando le classifiche tra le Hypercar, potrebbe rivelarsi decisamente importante sia per le sorti del campionato costruttori che per quelle del campionato piloti. Infatti, nella graduatoria provvisoria dedicata ai costruttori, Toyota è in vetta con appena 5 punti di vantaggio su Bmw, mentre tra i piloti c'è parità, a quota 75 punti, tra il duo Rast e Frijns della casa tedesca e tra l'equipaggio del brand giapponese composto Kobayashi, Conway e De Vries.

Tra le Hypercar, Cadillac sarà impegnata a fare gli onori di casa, forte della pole position e del terzo posto maturato nell'ultima gara, in Brasile. Dopo il secondo posto di San Paolo, la Ferrari riproverà negli USA a ritrovare la vittoria tra le Hypercar, su un circuito in cui ha trionfato nel 2024. In classe LMGT3 riprende la rincorsa alla Corvette che è prima nella classifica provvisoria riservata ai team, con la squadra TF Sport solidamente in vetta a quota 76 punti e con 27 punti di vantaggio sul team Manthey. Nella graduatoria piloti la Corvette ha una leadership ancora più solida, con 3 dei suoi piloti nelle prime 3 posizioni.