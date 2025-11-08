WEC, Italia protagonista dei Rookie Test in Bahrain: Rovera proverà la Ferrari 499P, Drudi al debutto sull’Aston Martin Valkyrie

SAKHIR – Al termine della 8 Ore del Bahrain il FIA WEC vivrà la consueta giornata dei Rookie Test, in programma domenica 9 novembre sul circuito di Sakhir. Sarà un appuntamento importante non solo per le squadre, che si preparano alla prossima stagione, ma anche per i piloti che avranno l’occasione di mettersi in mostra al volante delle Hypercar. Tra questi spiccano due nomi italiani, entrambi protagonisti di una stagione brillante in LMGT3: Alessio Rovera e Mattia Drudi.

Per Rovera sarà un ritorno al volante della Ferrari 499P. Il varesino, pilota ufficiale Ferrari dal 2022 e fresco di rinnovo con Maranello, salirà sulla LMH giallo Modena del team AF Corse. Il Rookie Test non rappresenta una novità assoluta, in quanto Rovera ha aiutato a sviluppare la 499P, ma un’opportunità preziosa per fare il debutto in un contesto ufficiale al volante della rossa del Cavallino Rampante.

Estremamente soddisfatto, Rovera ha dichiarato: «Sono contento di avere l’opportunità di fare altri chilometri al volante della 499P, e per la prima volta in un contesto ufficiale come quello dei Rookie Test del FIA WEC. Sono inoltre felice di lavorare con i ragazzi di AF Corse e sono sicuro che faremo un bel lavoro raccogliendo dati e informazioni utili».

Sul fronte Aston Martin, sarà invece Mattia Drudi a vivere un momento chiave della sua carriera con il debutto assoluto al volante di una Hypercar. Il romagnolo, che dodici mesi fa aveva provato la Vantage GT3 proprio a Sakhir prima di diventare pilota ufficiale Aston Martin nel WEC, salirà per la prima volta sulla Valkyrie LMH del team The Heart of Racing. Dopo due anni con la GT3 inglese, coronato anche dalla vittoria alla 24 Ore di Spa del 2024, il ventottenne affronterà così un banco di prova di altissimo livello.

Drudi si è detto entusiasta di questa opportunità: «Ovviamente sono super felice di guidare un'auto che è già un'icona nella classe Hypercar, anche se è solo alla sua prima stagione nel WEC. Ho seguito da vicino i progressi della Valkyrie durante tutto il campionato ed è stato fantastico vederla ottenere un ottimo risultato al Fuji. Sarà interessante per me guidarla subito dopo un weekend di gara, così potrò confrontare i miei dati con quelli raccolti durante l'evento. Sarà anche una sfida abituarmi a un'auto completamente nuova. Devo ringraziare The Heart of Racing per avermi dato la possibilità di guidare la Valkyrie nei Rookie Test. Sarà il modo perfetto per concludere la mia prima stagione nel WEC».

Il Team Principal Ian James ha confermato la fiducia nel romagnolo: «Mattia merita pienamente questa opportunità. Avendo corso al suo fianco per tutta la stagione, ho potuto constatare il suo eccezionale talento e sono davvero curioso di vedere come se la caverà con la Valkyrie». Per l’occasione, Drudi condividerà la giornata di test con Gray Newell, figlio del co-fondatore del team e a sua volta impegnato nel GT World Challenge America.

Non solo italiani nel parco piloti del Rookie Test. Alpine sarà protagonista con António Félix Da Costa al volante della A424 LMDh. Il portoghese, reduce dai test di Formula E a Valencia con Jaguar, ritroverà il clima del WEC in vista del suo ritorno ufficiale nel 2026. Dopo un breve shakedown, quello di Sakhir sarà il suo primo test ufficiale con il prototipo francese. Al suo fianco ci sarà Frédéric Makowiecki, incaricato di facilitare l’inserimento del portoghese nel team.

Il Rookie Test del Bahrain sarà quindi l’occasione per avere un’anteprima di ciò che accadrà nella prossima stagione del Mondiale Endurance. Inoltre, con ancora diversi team che devono annunciare le rispettive formazioni, le prove di Sakhir potrebbero rivelarsi decisive proprio in quest’ottica.