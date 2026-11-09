WEC, Kubica saluta AF Corse: «L’ultima gara con la Ferrari gialla, vedremo cosa riserverà il futuro»

MONZA - Ci sono storie che lasciano un segno indelebile, capaci di andare oltre i risultati e di trasformarsi in qualcosa di speciale. Quella tra Robert Kubica e AF Corse è una di queste. Dopo tre stagioni e il trionfo alla 24 Ore di Le Mans del 2025, il pilota polacco ha annunciato la fine della propria avventura al volante della Ferrari 499P. A sancire l’addio è stata la 6 Ore di Monza, ultimo appuntamento del FIA WEC 2026, conclusa al sesto posto insieme a Yifei Ye e Phil Hanson.

L’annuncio è arrivato direttamente da Kubica attraverso un video pubblicato sui propri canali social, al termine della gara brianzola. Poche parole, pronunciate con la consueta schiettezza, per mettere la parola fine a un capitolo importante della sua carriera. «L’ultima gara è conclusa, l’ultima stagione è terminata. Normalmente non sono abituato a tirare le somme e non voglio fare un bilancio dell’anno, ma volevo semplicemente farvi sapere che questa è stata la mia ultima gara in giallo», ha dichiarato il polacco.

Un messaggio breve, ma sufficiente per confermare una separazione che chiude un percorso iniziato nel 2024, quando Kubica, reduce dal titolo mondiale LMP2 conquistato con WRT, aveva deciso di affrontare la sfida della classe Hypercar con AF Corse. Al suo fianco, inizialmente, c’erano Ye e Robert Shwartzman, prima dell’arrivo di Hanson nel 2025.

La stagione successiva si è rivelata quella della consacrazione. Kubica, Hanson e Ye hanno conquistato una storica vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, regalando al pilota polacco uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. Un successo che ha permesso a Kubica di diventare il primo pilota polacco a vincere la classica francese nella classifica assoluta, chiudendo inoltre il Mondiale Piloti Hypercar al secondo posto.

Il 2026, invece, è stato decisamente più complicato. La Ferrari 499P non è riuscita a ripetere i risultati della stagione precedente, con due quinti posti, ottenuti a San Paolo e Barcellona, come migliori piazzamenti. Anche la 24 Ore di Le Mans si è conclusa senza particolari soddisfazioni, mentre la gara di Monza ha rappresentato il capitolo finale dell’esperienza.

Kubica non ha nascosto il dispiacere per come si è conclusa la stagione, soprattutto considerando il potenziale mostrato dalla squadra nel fine settimana brianzolo. «Non è stato un anno facile. È un peccato aver concluso la stagione in questo modo, perché pensavo che avessimo la possibilità di lottare per la vittoria, ma queste sono le corse», ha spiegato, ringraziando i tifosi per il sostegno ricevuto.

L’addio ad AF Corse, tuttavia, non significa necessariamente un’uscita di scena dal Mondiale Endurance. Il futuro del polacco resta ancora da definire, ma la volontà di continuare a competere è concreta. E proprio la 24 Ore di Le Mans rimane il principale obiettivo per il 2027.

«Non so cosa farò. Ho più o meno un’idea di quello che mi piacerebbe fare», ha ammesso Kubica, lasciando aperta la porta a un nuovo programma nel FIA WEC. «Mi piacerebbe tornare qui, ma non so se sarà possibile. Dovremo vedere. Ho sempre detto che Le Mans è la gara alla quale vorrei partecipare nuovamente e provare a vincere».

Il polacco ha poi sottolineato come il suo rendimento nelle precedenti partecipazioni alla classica francese sia sempre stato competitivo, sia in LMP2 sia in Hypercar. «Ho sempre fatto bene in ogni edizione alla quale ho partecipato. Sarebbe bello avere un'altra opportunità e mi piacerebbe sicuramente correre a Le Mans, magari anche in qualcosa di più. Realisticamente, dovremo aspettare e vedere cosa riserverà il futuro».

Parole che lasciano intendere come il capitolo Ferrari possa essere soltanto una parentesi conclusa, non necessariamente l'ultimo atto della sua carriera nell'endurance. Dopo il grave incidente nel rally del 2011 e la lunga ricostruzione sportiva, Kubica ha dimostrato di poter tornare ai massimi livelli, fino a conquistare il successo più prestigioso della sua carriera.

Per AF Corse si apre ora una nuova fase. Ye e Hanson, entrambi piloti ufficiali Ferrari, sono attesi al via della prossima stagione del Mondiale Endurance, mentre resta da individuare il sostituto del pilota polacco. Ad oggi, l’eventuale prosecuzione del programma della Ferrari 499P targata AF Corse nel 2027 deve essere ancora confermato.