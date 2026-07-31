Wec, la Ferrari 499P ha completato due giorni di test a Monza per preparare la stagione 2027

La Ferrari si prepara con anticipo alla stagione 2027 del Wec, World Endurance Championship, ed ha concluso il secondo giorno di test con l'evoluzione della sua hypercar presso l'Autodromo Nazionale di Monza. Lungo i 5,793 chilometri del circuito brianzolo si sono alternati al volante della Ferrari 499P rivisitata sul fronte aerodinamico i campioni del mondo in carica Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, oltre a Miguel Molina. Per l'occasione, sono stati effettuati test anche con la 499P impegnata nella stagione in corso allo scopo di preparare al meglio la 6 Ore di Monza che chiuderà il calendario 2026.

Tornando alla 499P per il 2027, la squadra Ferrari ha proseguito il programma di sviluppo previsto con l'intento di valutare diverse soluzioni tecniche e aerodinamiche, analizzando sul tracciato le varie opzioni progettuali e le differenti configurazioni, in vista dell'omologazione finale prevista nei prossimi mesi. «I test a Monza si sono conclusi positivamente, permettendoci di svolgere il programma che avevamo previsto - ha dichiarato Antonello Coletta, global head of endurance and corse clienti - le due giornate sono state preziose per iniziare a verificare la funzionalità di tutte le novità che stiamo testando e per iniziare a capire le strade migliori da intraprendere, con l'obiettivo di finalizzare al più presto le soluzioni per la prossima stagione».