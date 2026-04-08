WEC: La Ferrari AF Corse si veste ESA NanoTech per una partnership nel segno dell’innovazione

BERGAMO – Nel cuore dell’innovazione italiana, tra i laboratori e le infrastrutture d’avanguardia del Kilometro Rosso di Bergamo, ha preso forma una delle collaborazioni più interessanti della stagione 2026 del Mondiale Endurance. L’ESA NanoTech, azienda leader nella produzione di graffe, e la squadra campione in carica del FIA World Cup Hypercar Teams AF Corse hanno unito le forze in una partnership tecnica e commerciale per tentare la scalata al successo dell’Endurance con la Ferrari 499P.

La vettura, già entrata nella storia recente del FIA WEC grazie al trionfo alla scorsa 24 Ore di Le Mans, si presenta ora con una nuova identità grafica distaccandosi visivamente dalle altre vetture del Cavallino. La livrea giallo Modena, impreziosita da inserti rosso Ferrari e da uno schema leggermente differente rispetto alle vetture ufficiali, accoglie il logo ESA NanoTech sia sul frontale che sulle fiancate a simbolo della sinergia tra l’industria specializzata e il motorsport.

Alla base dell’accordo tra ESA NanoTech e AF Corse c’è una visione condivisa che affonda le radici nell’eccellenza del Made in Italy. Innovazione tecnologica, ricerca dell’efficienza e sviluppo sostenibile sono i pilastri su cui si fonda questa collaborazione. Non è un caso che la presentazione ufficiale sia avvenuta proprio nel distretto tecnologico bergamasco, simbolo di una nuova rivoluzione industriale italiana.

Il progetto ESA NanoTech si inserisce in questo contesto come un acceleratore di sviluppo tecnologico. Fondata nel 2021 e parte del gruppo LMDV Capital, la startup si distingue per una metodologia innovativa che consente di trasformare materiale plastico in grafene, un materiale avanzato dalle straordinarie proprietà meccaniche ed energetiche. Un approccio che unisce la sostenibilità con le alte prestazioni, perfettamente in linea con le esigenze di un campionato come il WEC, dove l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale sono sempre più centrali.

Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital e di ESA NanoTech, ha commentato: «L’ingresso di ESA NanoTech nel FIA WEC al fianco di AF Corse e Ferrari sottolinea la volontà di valorizzare il genio e l'ingegneria del Made in Italy. Al Kilometro Rosso lavoriamo ogni giorno per fare innovazione, non esiste banco di prova più severo e prestigioso della pista per dimostrare il valore della nostra visione. È un onore legare il nome di ESA NanoTech a un equipaggio di così alto livello, con l'obiettivo di continuare a scrivere pagine memorabili nella storia dell’automobilismo».

Anche Amato Ferrari, Fondatore di AF Corse, si è detto entusiasta: «Siamo onorati della partnership stretta con ESA NanoTech: un’azienda con grandi talenti e potenziale altissimo, parte di un Gruppo simbolo per tutto il nostro Made in Italy. Grazie a Leonardo Maria Del Vecchio e a tutto il suo team per aver creduto in noi. Ripetere i successi in pista non è mai semplice ma daremo più del cento per cento per mantenere ai vertici la Ferrari 499P numero 83 con i colori di ESA NanoTech».

Anche Antonello Coletta, Global Head di Ferrari Endurance e Corse Clienti, ha evidenziato il valore strategico dell’operazione: «Siamo molto felici di vedere un partner come ESA NanoTech supportare il programma di AF Corse nel Mondiale Endurance. Questa partnership suggella una crescita continua da parte di una squadra capace nel 2025 di laurearsi campione tra i team indipendenti e di regalare a Ferrari la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans».

AF Corse riparte dalla stabilità confermando l’intero equipaggio della 499P numero 83 con Robert Kubica e gli ufficiali Ferrari Yifei Ye e Phil Hanson. La stagione 2026 del Mondiale Endurance prenderà il via proprio dal circuito di Imola, tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari, nel fine settimana del prossimo 19 aprile. Sulla pista di casa, AF Corse cercherà immediatamente di iniziare il campionato con un successo davanti ai suoi tifosi.