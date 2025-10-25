WEC: Laurin Heinrich debutta la volante della Porsche 963 LMDh in occasione della 8 Ore del Bahrain

ZUFFENHAUSEN – Alla vigilia della 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento del FIA WEC 2025, Porsche si prepara a salutare la stagione con una novità significativa nella propria formazione. Sul tracciato di Sakhir, infatti, farà il suo debutto nella classe regina Laurin Heinrich, giovane talento tedesco che ha saputo imporsi nelle categorie GT conquistando l’attenzione del marchio di Weissach. Sarà lui a completare l’equipaggio della Porsche 963 LMDh affiancando Julien Andlauer e Mathieu Jaminet, in quella che rappresenta l’ultima uscita del team Porsche Penske Motorsport nel Mondiale Endurance.

Per Heinrich si tratta di un esordio tanto atteso quanto importante. Cresciuto nel vivaio Porsche, il ventiquattrenne tedesco ha scalato con costanza le gerarchie del motorsport, vincendo dapprima la Carrera Cup Deutschland nel 2022 per poi laurearsi campione in GTD Pro nell’IMSA SportsCar Championship lo scorso anno.

Heinrich in pochi anni ha saputo trasformarsi da promessa a realtà nel panorama delle ruote coperte, tanto da meritarsi la chiamata nella massima categoria del Mondiale Endurance. «Sono estremamente felice di poter correre in Bahrain con la 963 LMDh in Classe Hypercar assieme a Julien e Mathieu, non posso esprimere quanto sia entusiasta e grato per questa occasione» ha dichiarato il tedesco, che nel 2025 è stato tra i volti più interessanti dell’IMSA a bordo della Porsche 911 GT3 del team AO Racing.

Il suo entusiasmo è tangibile, così come la consapevolezza della sfida che lo attende: «Sarà la mia prima gara nel WEC e con un prototipo, così come sul tracciato del Bahrain, ma voglio ringraziare sentitamente Porsche per avermi dato così tanta fiducia, nonostante abbia iniziato la mia avventura come pilota Porsche Junior solo tre anni fa». Parole che riassumono la rapidità della sua crescita e la fiducia riposta in lui da un costruttore che da sempre investe nella valorizzazione dei propri giovani.

Il debutto di Heinrich arriva in un momento particolare per Porsche Penske Motorsport, che si prepara alla conclusione della sua terza e ultima stagione nel Mondiale. Il team ufficiale schiererà in Bahrain due 963 LMDh, entrambe con equipaggi di grande valore. Sulla vettura numero 6 si alterneranno Kevin Estre, Laurens Vanthoor e Matt Campbell che tenteranno l’ultimo assalto al titolo Piloti chiudendo, così, un’annata combattuta e segnata da prestazioni altalenanti.

Per quanto riguarda la Porsche numero 5, Heinrich va’ a sostituire il danese Michael Christensen, già assente in Giappone, mentre il ruolo di pilota di riserva sarà affidato a Felipe Nasr. Una scelta che conferma la strategia di Porsche di dare spazio ai propri giovani e al tempo stesso mantenere una solida base di esperienza, fondamentale in una gara lunga e insidiosa come quella del Bahrain, con otto ore di durata e condizioni ambientali spesso estreme.

Nonostante il debutto assoluto nel WEC, Heinrich non partirà completamente da zero: nelle scorse settimane ha avuto modo di familiarizzare con la 963 LMDh, prendendo parte ad alcune sessioni di test per adattarsi alle specifiche della Hypercar tedesca. Un passaggio importante, che gli consentirà di affrontare con maggiore sicurezza una competizione dove la gestione del passo gara, la costanza e la comprensione del traffico in pista sono elementi determinanti per il risultato finale.

Sebbene con la 8 Ore del Bahrain si chiude un capitolo importante per Porsche Penske Motorsport, che al termine della corsa chiuderà il programma nel WEC, se ne apre un altro altrettanto interessante in cui il protagonista è proprio Heinrich. Il giovane pilota tedesco è pronto a mettersi alla prova nella massima categoria dell’Endurance sperando di trovare spazio in un prossimo futuro.