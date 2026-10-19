WEC: Leonardo Fornaroli debutta in Hypercar con McLaren e resta terzo pilota in F1

WOKING - Leonardo Fornaroli non lascia, ma raddoppia con McLaren. Dopo aver conquistato il titolo FIA Formula 2 nel 2025 e aver trascorso il 2026 nel ruolo di pilota di riserva della squadra britannica di Formula 1, il piacentino è stato ufficialmente confermato nella formazione che affronterà il FIA WEC a partire dalla prossima stagione. Per il ventunenne italiano si aprono così le porte della categoria Hypercar, con l'opportunità di disputare anche la 24 Ore di Le Mans al volante della nuova MCL-HY LMDh.

L'impegno nel Mondiale Endurance non comporterà comunque un addio alla Formula 1. Fornaroli manterrà infatti il ruolo di pilota di riserva del McLaren Mastercard F1 Team anche nel 2027, portando avanti un doppio programma che gli consentirà di proseguire il proprio percorso di crescita all'interno della squadra di Woking e, allo stesso tempo, di tornare a confrontarsi direttamente con gli avversari in pista.

La promozione nella formazione Hypercar rappresenta un ulteriore riconoscimento per il percorso compiuto dal giovane italiano nelle categorie propedeutiche. Nel 2024 Fornaroli si è laureato campione della Formula 3, ripetendosi l'anno successivo in Formula 2. Una doppietta consecutiva riuscita soltanto a cinque piloti nella storia delle due categorie, compreso Oscar Piastri, oggi portacolori McLaren in Formula 1. Velocità, costanza e capacità di gestire la pressione hanno permesso al piacentino di emergere tra i talenti più interessanti del panorama internazionale.

Proprio questi risultati gli hanno aperto le porte del McLaren Driver Development Programme, attraverso il quale nel 2026 ha lavorato a stretto contatto con la squadra di Formula 1. Durante l'ultima stagione Fornaroli si è concentrato principalmente sul lavoro al simulatore e sullo sviluppo delle proprie competenze tecniche, prendendo parte anche a test con monoposto delle stagioni precedenti e a due sessioni di prove libere del venerdì. Un anno trascorso lontano dalle competizioni, ma fondamentale per consolidare il rapporto con la squadra britannica in vista delle nuove opportunità.

Adesso, per Fornaroli, si prospetta una sfida completamente diversa. Il passaggio dalle monoposto alle vetture a ruote coperte richiederà un rapido adattamento, non soltanto alle caratteristiche tecniche della Hypercar, ma anche alle dinamiche delle gare di durata, dove la gestione del traffico, il lavoro condiviso con i compagni di squadra e la strategia assumono un'importanza determinante. Il pilota italiano sarà inoltre coinvolto nella crescita del nuovo progetto McLaren, che si prepara a tornare nella massima categoria dell'endurance con la MCL-HY LMDh.

Fornaroli entrerà in una formazione che può già contare su piloti di comprovata esperienza. Accanto a lui sono stati annunciati Mikkel Jensen, Alex Lynn e Laurens Vanthoor, quest'ultimo campione del mondo Piloti WEC nel 2024. Un gruppo chiamato a sviluppare la nuova vettura e a preparare il debutto nel campionato iridato, con l'obiettivo di riportare McLaren ai vertici delle competizioni endurance.

Fornaroli si è detto entusiasta della nuova opportunità: «Entrare nel McLaren Hypercar Team rappresenta un passo estremamente entusiasmante per la mia carriera e sono grato che il mio ruolo di pilota di riserva in Formula 1 mi abbia aperto questa incredibile opportunità. Sono felice di continuare a ricoprire questo incarico anche il prossimo anno, affrontando allo stesso tempo una nuova sfida. Rappresentare McLaren nel FIA World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans è un enorme onore e sono pronto a dare tutto me stesso per affrontare insieme questa nuova avventura».

Il debutto ufficiale di Fornaroli nel WEC è previsto nel 2027, quando McLaren tornerà a confrontarsi con i principali costruttori nella classe Hypercar. La stagione scatterà nel fine settimana del 27 marzo in Qatar, con la 1812 km di Lusail. Per il campione della Formula 2 si aprirà così un nuovo capitolo, senza interrompere il legame con la Formula 1: un doppio impegno che gli permetterà di accumulare esperienza nelle gare di durata continuando a restare parte integrante del progetto McLaren nella massima serie delle monoposto.