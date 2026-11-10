Wec, Malthe Jakobsen completa la line-up dei piloti hypercar McLaren per il 2027. Sarà al volantedella nuova MCL-HY

Si completa la line-up dei piloti McLaren che correranno nel Wec, World Endurance Championship, con la hypercar MCL-HY nel 2027. Un altro danese, Malthe Jakobsen, raggiungerà Mikkel Jensen tra i driver che formeranno gli equipaggi della casa di Woking in vista della prossima stagione. Già vincitore del campionato nazionale di Formula 4 nel 2019 e detentore del titolo nella classe LMP3 della European Le Mans Series a soli 18 anni, Jakobsen ha provato la hypercar 9X8 del team Peugeot TotalEnergies durante i Rookie Test del 2022 prima di diventare titolare di un sedile della vettura francese con cui ha raggiunto nella 6 Ore di Monza un quarto posto, che è stato il miglior risultato stagionale alla sua ultima gara con la scuderia transalpina. Le sue prestazioni hanno convinto McLaren a puntare su di lui che raggiungerà nella squadra inglese il connazionale Jensen; il campione del mondo FIA Wec 2024 Laurens Vanthoor; l'ex pilota di punta di Cadillac, Alex Lynn; il campione di Formula 2 Leonardo Fornaroli; ed il neo-campione ELMS LMP2 Grégoire Saucy.