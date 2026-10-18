WEC: Mathys Jaubert fa la storia nella 6 Ore di Barcellona e regala a Genesis la prima pole nell’Endurance

MONTMELÒ - La 6 Ore di Barcellona entrerà nella storia del FIA WEC per la prima pole position conquistata da Genesis nella categoria Hypercar. Al debutto nel Mondiale Endurance, la Casa coreana ha subito lasciato il segno grazie a Mathys Jaubert, autore del miglior tempo nella Hyperpole al volante della GMR-001 LMDh. Il francese ha sbaragliato la concorrenza fermando il cronometro in 1’30”166 battendo, di appena 170 millesimi, la Toyota TR010 Hybrid di Ryo Hirakawa.

Jaubert ha costruito la pole con un giro praticamente perfetto, riuscendo a migliorare il precedente riferimento di 1’30”329 grazie a due settori record. Genesis ha sfiorato anche una storica doppietta con Mathieu Jaminet, terzo in 1’30”490. Il francese ha confermato la competitività della GMR-001 nonostante una sessione condizionata da alcuni problemi tecnici. Nel primo segmento delle qualifiche, infatti, la sua vettura ha accusato un calo di potenza all'uscita della pit-lane, mentre durante la Hyperpole si è ripresentata un'altra difficoltà che non gli ha impedito di inserirsi nelle posizioni di vertice.

Tra le due Genesis si è così inserita la Toyota di Hirakawa, attualmente al comando della classifica iridata. Alle spalle dei primi tre ha chiuso l'Alpine A424 LMDh di Charles Milesi, quarto in 1’30”722. Il francese ha preceduto la Cadillac V-Series.R del Team JOTA affidata a Will Stevens, mentre Robert Kubica ha conquistato la sesta posizione con la Ferrari 499P di AF Corse. Il polacco scatterà dalla terza fila, davanti alla seconda Alpine di Victor Martins.

Ottava posizione per Antonio Fuoco con la Ferrari 499P ufficiale. Il calabrese aveva inizialmente realizzato un tempo sufficiente per inserirsi nelle posizioni di vertice, ma la cancellazione del suo miglior giro per il mancato rispetto dei limiti della pista lo ha costretto a retrocedere in griglia. A completare la top-10 sono state la Toyota di Nyck de Vries e la Cadillac di Jack Aitken, entrambe chiamate a una gara di rimonta per recuperare terreno sui principali rivali.

Non sono riuscite a confermare quanto mostrato nelle prove libere le due Aston Martin Valkyrie del The Heart of Racing, entrambe escluse dalla fase decisiva delle qualifiche. La vettura di Alex Riberas ha mancato l'accesso alla Hyperpole per appena 32 millesimi, mentre quella di Harry Tincknell ha terminato il primo segmento in dodicesima posizione. Fuori dalla top-10 anche la Ferrari 499P di Antonio Giovinazzi: il pugliese aveva mostrato un buon ritmo, ma la cancellazione di un giro per track limits ha compromesso le sue possibilità di accedere alla fase decisiva.

Qualifica in salita anche per BMW e Peugeot. Nessuna delle due M Hybrid V8 LMDh schierate dal Team WRT è riuscita a entrare tra le prime dieci, con Sheldon van der Linde quattordicesimo e Dries Vanthoor ancora più attardato. La squadra tedesca, impegnata nella lotta per entrambi i titoli, dovrà quindi puntare sulla strategia, sulla gestione degli stint e sul ritmo di gara per recuperare posizioni. Stesso obiettivo per Peugeot, che ha visto entrambe le 9X8 fermarsi prima della Hyperpole e lontane dalle posizioni di vertice.

Anche la classe LMGT3 ha regalato una sessione combattuta, con Tom Fleming capace di conquistare la seconda pole position stagionale del Garage 59. Al volante della McLaren 720S GT3, il britannico ha fermato il cronometro in 1’40”933, unico pilota a scendere sotto il muro dell'1’41”. Fleming ha così preceduto per appena 122 millesimi la Porsche 911 GT3 R del team Manthey affidata a Riccardo Pera, assicurandosi la prima posizione in vista della gara di domenica.

Il risultato assume un valore ancora maggiore considerando gli impegni del britannico, chiamato a dividersi tra il WEC in Spagna e il GT World Challenge Europe Endurance Cup a Portimão. Dopo aver saltato le prime sessioni di prove libere, Fleming è riuscito a trovare immediatamente il giusto feeling con la McLaren, sfruttando al meglio il lavoro svolto dal Garage 59 per preparare la vettura.

Però ha conquistato la seconda posizione con un giro in 1’41”055. Il toscano era riuscito a portarsi momentaneamente al comando della classifica nel finale della sessione decisiva, prima di essere scavalcato dall'ultimo tentativo del poleman. Più distante la Ferrari 296 GT3 di AF Corse, con Simon Mann terzo a circa mezzo secondo dalla vetta.

Quarta posizione per Jonny Edgar, al volante della Corvette Z06 GT3.R del TF Sport. Il leader della classifica piloti LMGT3 si è messo nelle condizioni ideali per affrontare la gara, nella quale avrà l'opportunità di conquistare il titolo iridato con un appuntamento d'anticipo. La squadra britannica punta inoltre a consolidare la propria posizione nella graduatoria riservata ai team. Alle spalle della Corvette si è inserita la Mercedes AMG GT3 di Iron Lynx, affidata a Rui Andrade.

Sesta posizione per la BMW M4 GT3 del Team WRT, vincitrice della precedente gara di Fuji, con Sean Gelael al volante. La vettura bavarese precederà in griglia la Lexus RC F GT3 di Akkodis ASP, condotta da Clemens Schmid, e le due Ford Mustang GT3 Evo di Proton Competition. Ben Tuck ha conquistato l'ottava posizione, davanti al compagno di squadra Giammarco Levorato, mentre la top-10 è stata completata dalla Corvette di Racing Team Turkey, schierata da TF Sport e affidata a Salih Yoluç.

La qualifica si è rivelata particolarmente difficile per Aston Martin anche in LMGT3. Entrambe le Vantage GT3 Evo di The Heart of Racing sono rimaste escluse dalla Hyperpole, con la vettura di Gray Newell in quattordicesima posizione e quella di Ian James addirittura diciottesima. Quest'ultimo, secondo nella classifica a squadre, ha pagato il peso del Success Ballast e la cancellazione del proprio miglior giro per il mancato rispetto dei limiti della pista.