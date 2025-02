WEC, Mattia Drudi debutta in LMGT3 con l’Aston Martin Vantage del team Heart of Racing

SEATTLE – Il sogno sta finalmente per avverarsi, Mattia Drudi si appresta a fare il suo debutto nel FIA WEC nella classe LMGT3. In occasione della 1812 km del Qatar, primo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance, il pilota di Rimini esordirà al volante dell'Aston Martin Vantage GT3 gestita dal team Heart of Racing. Drudi dividerà l'abitacolo della vettura inglese con Zacharie Robichon e Ian James. Quest'ultimo, oltre ad essere il pilota Bronze della formazione, è anche il Team Principal della squadra americana.

Conclusa una lunga e vincete carriera in Audi, Drudi lo scorso anno è diventato pilota ufficiale Aston Martin trionfando nella 24 Ore di Spa-Francorchamps con il team Comtoyou Racing assieme ai danesi Marco Sørensen e Nicki Thiim. Inoltre nelle ultime sei stagioni, il ventiseienne di Rimini è stato una delle figure di spicco nel GT World Challenge Europe conquistando il titolo Sprint Cup nel 2023.

Visti gli ottimi risultati conseguiti, lo scorso novembre Drudi ha avuto l’occasione di saggiare il WEC prendendo parte ai Rookie Test in Bahrain con la Vantage GT3 dell’Heart of Racing. Sempre con il team di Seattle, Drudi ha recentemente affrontato la 24 Ore di Daytona dell’IMSA conquistando un positivo terso posto di classe GTD proprio con il futuro compagno Robichon.

Drudi si è detto subito entusiasta della nuova avventura: «Sono felice di fare il mio debutto nel WEC con il team Heart of Racing. Robichon è stato uno dei migliori piloti Silver nel 2024, così come James nei Bronze. Penso che nel complesso abbiamo una formazione davvero forte. Inoltre l’Aston Martin Vantage è stata una delle vetture GT3 più competitive nella passata stagione, non vedo l’ora di arrivare in Qatar».

Veterano nelle competizioni GT, Robichon lo scorso hanno si è diviso tra il campionato IMSA, affrontato con l’Aston Martin dell’Heart of Racing, e il Mondiale Endurance correndo con la Ford Mustang GT3 del Proton Competition. Il trentaduenne canadese vanta, inoltre, un titolo GTD in IMSA, conquistato nel 2021, e uno in classe LMGTE ottenuto nel 2023 nella European Le Mans Series. Dopo il podio della 24 Ore di Daytona, Robichon lo scorso fine settimana ha vinto, assieme a James, nella classe Bronze la 12 Ore di Bathurst.

Robichon si è espresso sulla stessa lunghezza d’onda di Drudi: «Da poco più di un anno a questa parte, ho avuto il piacere di entrare nel team Heart of Racing, sono entusiasta di poter finalmente affrontare una stagione completa insieme a Drudi e James nel WEC. Questo campionato è tra quelli che più amo e avere l’opportunità di correrci con Aston Martin è un privilegio da non perdere».

Ricordiamo che oltre alla classe LMGT3, il team Heart of Racing parteciperà anche alla categoria Hypercar, portando al debutto nel WEC l'Aston Martin Valkyrie LMH. Il Team Principal James dovrà quindi dividersi tra la gestione della squadra e il volante della Vantage.

A tal proposito James si è così espresso: «Sono curioso e, al contempo, entusiasta di vedere cosa ci riserverà la prossima stagione. Drudi e Robichon sono entrambi ottimi piloti e l’hanno dimostrato già nella 24 Ore di Daytona. Abbiamo un team solido che lavora sull’auto da quando abbiamo partecipato per la prima volta nel WEC. Quindi in questa stagione cercheremo di fare tesoro di quanto raccolto nei due anni precedenti».