WEC: McLaren nel 2027 torna nella classe regina dell’Endurance. Una LMDh per puntare alla conquista di Le Mans

WOKING – «We’re back». Un messaggio semplice quanto diretto, ma che porta con sé un carico emotivo e storico non indifferente. Con una breve clip, affidata ai social, McLaren ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nella classe regina del FIA World Endurance Championship a partire dal 2027. Una notizia attesa da tempo, preceduta da mesi di indiscrezioni, ma che ora diventa realtà: la Casa di Woking si prepara a riaffacciarsi sul palcoscenico del Mondiale Endurance, con l’obiettivo dichiarato di tornare protagonista anche alla 24 Ore di Le Mans.

L’annuncio è stato dato direttamente da Zak Brown, CEO di McLaren Racing, in un momento simbolico. Quest’anno, infatti, ricorre il trentesimo anniversario della vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 1995, conquistata dalla mitica F1 GTR con l’equipaggio Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Lehto. Una vittoria che segnò l’apice di un’impresa tanto romantica quanto irripetibile: una supercar omologata per la strada che sconfisse i prototipi più raffinati dell’epoca. Ecco perché il ritorno di McLaren nella top class del WEC non è soltanto una mossa sportiva o strategica, ma un gesto carico di memoria e ambizione.

Il progetto per ora rimane avvolto in una certa riservatezza. L’unica immagine ufficiale è quella della sagoma frontale della futura vettura LMDh. Secondo indiscrezioni, il prototipo sarà realizzato su telaio Dallara, lo stesso costruire che realizza gli chassis di BMW e Cadillac. Una scelta che rappresenta una solida base tecnica, viste le prestazioni offerte finora dai telai di Varano de’ Melegari nelle corrispettive declinazioni LMDh. Nessuna notizia in merito al propulsore endotermico che equipaggerà la vettura, mentre per quanto riguarda la componente ibrida, come da regolamento, sarà la Bosch a fornire in esclusiva il sistema elettrico.

A occuparsi della gestione in pista potrebbe essere lo United Autosports, team co-fondato dallo stesso Brown, già attivo nel WEC con le McLaren 720S Evo in classe LMGT3. Un passaggio che confermerebbe la volontà di costruire un ecosistema racing integrato, dove competenze e sinergie interne lavorano in funzione di un unico obiettivo: riportare McLaren sul gradino più alto del podio, anche nell’Endurance.

Brown, sempre nella breve clip video, ha affermato: «Fan della McLaren siamo tornati. Siamo tornati nel mondo delle corse Endurance per competere e puntare alla vittoria della 24 Ore di Le Mans. Nel 2027 debutteremo nella classe regina del WEC, la categoria Hypercar. Trenta anni fa vincemmo al debutto a Le Mans con una vettura che non era nemmeno destinata a correre. E questo ci ha reso l'unica squadra ad aver vinto la Tripla Corona: il GP di Monaco, la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans. E ora tenteremo di vincerle di nuovo».

Non è ancora chiaro se l’impegno si estenderà anche al campionato IMSA, ma è evidente che il ritorno nel WEC segna un ulteriore passo nella strategia di espansione globale del marchio. McLaren, oggi, è attiva in Formula 1, IndyCar, GT3 e Formula E.