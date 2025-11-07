WEC: McLaren annuncia Giorgio Sanna come nuovo responsabile del reparto Motorsport GT

WOKING – Nelle ore in cui il FIA WEC si appresta a chiudere la stagione 2025 in Bahrain, McLaren guarda al futuro del proprio impegno nelle competizioni GT annunciando l’arrivo di Giorgio Sanna in qualità di nuovo responsabile del reparto Motorsport GT. Il manager ed ex pilota romano raccoglie così il testimone di Ian James, che ha lasciato l’incarico per dirigere il team Jaguar in Formula E, aprendo un nuovo capitolo professionale al fianco di un costruttore storico.

Per Sanna si tratta di un ritorno in grande stile nel mondo delle corse, dopo la lunga e fruttuosa esperienza con Lamborghini Squadra Corse, divisione che egli stesso aveva contribuito a fondare e trasformare in un punto di riferimento mondiale nelle competizioni GT. Nove anni di successi e di crescita costante, nei quali la Casa di Sant’Agata Bolognese ha costruito un vero impero sportivo che spaziava dal monomarca Super Trofeo fino ai programmi internazionali GT3 con la Gallardo e la Huracán. L’ex pilota romano aveva lasciato Lamborghini all’inizio del 2024, alla vigilia dell’ingresso del marchio del Toro nella classe Hypercar del FIA WEC.

Il suo nuovo ruolo in McLaren non sarà meno impegnativo. Sanna avrà infatti il compito di supervisionare tutti i programmi GT della Casa di Woking, compresi i progetti GT3, GT4 e McLaren Trophy, oltre al possibile coinvolgimento nello sviluppo della futura Hypercar inglese destinata al Mondiale Endurance. In questa veste, riporterà direttamente a Jonathan Simms, Direttore delle Operazioni e del Motorsport di McLaren Automotive, all’interno della struttura che comprende anche la divisione McLaren Special Operations.

Si tratta di una scelta che riflette chiaramente la strategia del marchio britannico: rafforzare la propria presenza nel panorama delle corse a ruote coperte, un settore nel quale McLaren vanta una storia illustre e un’eredità tecnica di grande rilievo. La 720S GT3, oggi protagonista nei principali campionati internazionali, incluso il WEC, rappresenta solo uno dei capitoli più recenti di una tradizione che affonda le radici nell’epoca d’oro delle competizioni endurance.

«La nomina di Giorgio Sanna a nuovo responsabile del reparto Motorsport rafforza ulteriormente la divisione di McLaren Automotive che è parte integrante del DNA del nostro marchio - ha commentato Jonathan Simms - Mantenere un legame forte e duraturo con la nostra tradizione agonistica ci allinea saldamente ai nostri clienti più appassionati e fedeli, e assicurarci un leader riconosciuto nell'arena delle gare GT alla guida di McLaren Motorsport dimostra la nostra determinazione a promuovere la crescita in questo settore».

Da parte sua, l’ex pilota non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova sfida: «È ora di tornare in pista e sono orgoglioso di entrare nella famiglia Papaya. McLaren è un marchio iconico che ha fatto e continua a fare la storia del motorsport. Sono onorato di poter contribuire alla crescita del marchio attraverso le corse clienti».

L’arrivo di Sanna segna quindi l’inizio di una nuova fase per McLaren Motorsport, chiamata a consolidare la propria presenza nelle competizioni GT in un momento in cui la categoria sta vivendo una vera rinascita. Con la crescente centralità dei programmi clienti e l’espansione del McLaren Trophy in Europa e Nord America, la Casa inglese punta a rafforzare la propria presenza nel panorama motoristico internazionale.