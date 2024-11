WEC, Mercedes debutterà in LMGT3 nel 2025 con il supporto del team Iron Lynx

Dopo ventisei anni di assenza, Mercedes tornerà a Le Mans. Sarà il team Iron Lynx a far debuttare nel FIA WEC le vetture della Stella. Terminata l’avventura con Lamborghini, la squadra romagnola diretta da Andrea Piccini schiererà due Mercedes AMG GT3 nel Mondiale Endurance che scatterà il prossimo 28 febbraio con la 1812 km del Qatar.

Oltre all’annuncio del passaggio alle Mercedes, Iron Lynx ha svelato anche i primi due piloti che prenderanno parte alla prossima avventura. In attesa dell’arrivo dei driver ufficiali della Casa di Stoccarda, a guidare le AMG GT3 saranno i confermati Claudio Schiavoni, al volante della vettura numero 60, e Matteo Cressoni sulla Mercedes numero 61.

Inoltre, grazie al titolo di classe LMGT3 conquistato nella European Le Mans Series, il team Iron Lynx potrà schierare una terza vettura in occasione della prossima 24 Ore di Le Mans. Visti i recenti Rookie Test in Bahrain, disputati a margine dell’ultima gara del WEC, il progetto Iron Dames proseguirà con la Porsche 911 GT3 del team Manthey.

Piccini, Team Principal di Iron Lynx, si è detto entusiasta della nuova avventura: «Siamo estremamente orgogliosi di accogliere Mercedes-AMG come partner. Oltre a essere un marchio straordinario, sono altamente motivati, determinati e affamati di successo. Con un sostegno così forte, sono certo che saremo in grado di partire subito alla grande e di essere competitivi fin dall'inizio. Non vediamo l'ora di ricevere le nostre nuove auto, di iniziare il lavoro di preparazione per il 2025 e di continuare il nostro impegno nel FIA WEC e alla 24 Ore di Le Mans. Le gare endurance sono radicate nel nostro DNA e il Mondiale ne rappresenta sicuramente l'apice, quindi siamo onorati ed entusiasti di farne parte ancora una volta».

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport, ha affermato: «Non è un segreto che da tempo volevamo riportare la Stella a tre punte a Le Mans. La stagione 2025 con la partecipazione al FIA WEC è il momento giusto: torniamo alla Sarthe dopo ventisei anni. La prima stagione del FIA WEC con le vetture LMGT3 è già stata estremamente interessante e vogliamo contribuire in prima persona. La nostra Mercedes-AMG GT3 e il team Iron Lynx sono l'accoppiata giusta per porre un'altra importante pietra miliare nella nostra storia nel motorsport».

Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, ha aggiunto: «Vorrei ringraziare l'ACO e la FIA per le discussioni mirate. Sono anche molto felice che siamo riusciti a convincere Iron Lynx dell'enorme potenziale del nostro programma Customer Racing. Un'intensa collaborazione in un breve periodo ha già portato a una partecipazione al FIA WEC. Si tratta di una notizia estremamente positiva per Mercedes-AMG Customer Racing nel suo complesso. L'omologazione della vettura per la classe LMGT3 significa che anche tutti gli altri team clienti hanno ora la possibilità di assicurarsi un posto sulla griglia di partenza nelle competizioni ACO e FIA».