Wec, nel weekend si accendono i motori della 6 Ore di San Paolo. Cadillac punta a ripetere la doppietta del 2025

Nel prossimo weekend si svolgerà la quinta tappa del mondiale WEC, World Endurance Championship, quella della 6 Ore di San Paolo, in Brasile, spartiacque della stagione 2026, che scatterà sabato 11 luglio. Un appuntamento che lo scorso anno ha portato sulle tribune e le gradinate del circuito quasi 85.000 spettatori. Il tracciato sudamericano, lungo 4,309 km, è il più corto della stagione e viene percorso dalle hypercar, che qui raggiungono una velocità massima di circa 305 km/h, per circa metà della sua estensione con il pedale dell'acceleratore a fondo corsa. La particolarità dell'impianto brasiliano riguarda le numerose opportunità di sorpasso e la difficoltà per i team di gestire un'altitudine di quasi 800 metri sul livello del mare.

Al momento, tra le hypercar attuali, solamente Toyota e Cadillac hanno vinto su questo tracciato, con la casa americana ha ottenuto la sua prima vittoria nel Wec con la doppietta del 2025. Quindi, Cadillac torna come vettura di riferimento ad Interlagos, ma Toyota, tornata in auge in questa stagione e fresca della vittoria a Le Mans, punta a confermare la leadership nel 2026. Tra i due brand potrebbe inserirsi nella lotta per il successo la Bmw, che ha fatto segnare una crescita importante nel campionato 2026, grazie alla vittoria maturata a Spa.

Ferrari, invece, punta a riprendere l'appuntamento con la vittoria proprio su questa pista, dove si è interrotta la scia di successi del 2025 che non è mai stata ripresa in questa stagione. Tra le vetture della classe LMGT3, Lexus mira a ripetere la vittoria del 2025, ma dovrà scontrarsi con una concorrenza agguerrita, a cominciare dall'Aston Martin, l'unico marchio ad aver conquistato più podi nella categoria LMGT3 a San Paolo.