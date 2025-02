Wec, tutti i numeri del campionato 2025. Ci saranno 18 vetture in ogni categoria e 108 piloti in pista

La stagione 2025 del mondiale endurance, il Wec, è alle porte, e già dalla prossima settimana le vetture scenderanno in pista, in Qatar, per il prologo, prima della gara iniziale del campionato, che si terrà sullo stesso circuito nella settimana successiva. Negli 8 appuntamenti in programma saranno impegnate 18 vetture in ogni categoria, con 13 marchi automobilistici pronti a sfidarsi.

Tra le hypercar, oltre ad Alpine, Bmw, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche e Toyota, quest'anno anche Aston Martin si getterà nella mischia con due Valkyrie. Mentre, tra le vetture della classe LMGT3, già particolarmente affollata, con modelli Aston Martin, Bmw, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren e Porsche, arriverà la Mercedes-AMG, che debutta nel Wec, e torna alla 24 Ore di Le Mans dopo la vittoria maturata nel 1989.

Per quanto riguarda i piloti che compongono gli equipaggi, tra i 108 professionisti pronti ad entrare in azione troviamo nomi importanti, con un passato in F1, come Jenson Button, Robert Kubica, Kevin Magnussen, e Mick Schumacher. Sempre pronto alla sfida Valentino Rossi che è particolarmente competitivo nella classe LMGT3.