WEC: Peugeot annuncia Emmanuel Esnault come nuovo Team Principal

SATORY – La ristrutturazione interna di Peugeot Sport entra in una nuova fase e assume contorni sempre più definiti con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Emmanuel Esnault nel ruolo di Team Principal della squadra del Leone impegnata nel FIA WEC. Una scelta che si inserisce in un più ampio riassetto manageriale voluto dal gruppo Stellantis e che segue di pochi giorni il passaggio di consegne tra Jean-Marc Finot e Olivier Jansonnie, con quest’ultimo destinato a diventare il nuovo responsabile di Stellantis Motorsport.

La pausa invernale si sta rivelando particolarmente intensa per Peugeot, non soltanto sul fronte tecnico e sportivo, ma anche sul piano organizzativo. Dopo i movimenti che hanno riguardato la line-up dei piloti, con l’arrivo di Nick Cassidy e Theo Pourchaire a rafforzare il progetto Hypercar, il costruttore francese ha deciso di intervenire anche sul ponte di comando, affidandosi a una figura di comprovata esperienza per guidare il programma nel Mondiale Endurance. Esnault entrerà ufficialmente in carica a partire dal primo gennaio 2026, proprio in parallelo con il nuovo incarico di Jansonnie.

Nel suo nuovo ruolo, Emmanuel Esnault sarà chiamato a supervisionare tutte le attività della squadra, tanto in pista quanto in fabbrica, assumendo una responsabilità trasversale che comprenderà anche la definizione delle strategie future di Peugeot nel FIA WEC. Un compito che va ben oltre la gestione quotidiana del team e che potrebbe includere la pianificazione a medio e lungo termine del progetto Hypercar, ponendo eventualmente le basi per lo sviluppo di una possibile erede della 9X8 LMH.

La scelta di Esnault appare coerente con le ambizioni della Casa francese che, dopo un finale di stagione incoraggiante, punta a capitalizzare i progressi mostrati e a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato con rinnovata fiducia. Forte di un’esperienza ultra trentennale nel motorsport, il manager francese ha costruito la propria carriera attraversando contesti e categorie molto diverse tra loro. Nel suo percorso figurano incarichi di responsabilità nella World Series by Renault, fino all’approdo in Formula 1 all’interno della struttura McLaren, un ambiente che gli ha permesso di confrontarsi con i massimi livelli di complessità tecnica e organizzativa del motorsport.

Più recentemente, Esnault ha maturato un’esperienza diretta nel mondo delle Hypercar, ricoprendo lo scorso anno il ruolo di Team Principal in Iron Lynx, squadra incaricata di gestire il programma Lamborghini SC63 LMDh nella classe regina del WEC. Un passaggio che gli ha consentito di approfondire dinamiche, criticità e potenzialità di una categoria estremamente competitiva, e che rappresenta un valore aggiunto importante per Peugeot, chiamata a consolidare la propria presenza tra i protagonisti dell’endurance mondiale.

Esnault ha così commentato la sua nuova avventura: «Sono davvero onorato di avere l’opportunità di entrare a far parte del team Peugeot. Ringrazio in particolar modo Alain Favey, Jean-Marc Finot e Olivier Jansonnie per la fiducia che mi hanno accordato. È sicuramente una grande responsabilità, questo progetto ha un potenziale enorme. Sono convinto abbiamo tutto ciò che serve per progredire insieme».

Soddisfazione anche da parte di Finot, Direttore di Stellantis Motorsport: «Siamo lieti di dare il benvenuto ad Emmanuel come Team Principal, la sua esperienza sarà fondamentale per definire e attuare il nostro approccio strategico, mentre affronta la sfida di perseguire gli ambiziosi obiettivi fissati dal marchio Peugeot. In un campionato in cui la competizione tra i Costruttori è incredibilmente intensa e la griglia è più competitiva che mai, abbiamo piena fiducia nella sua capacità di guidare la squadra e sostenere la nostra continua progressione nel FIA WEC».