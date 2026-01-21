WEC: Peugeot annuncia la formazione dei suoi due equipaggi che guideranno le 9X8 LMH

SATORY – Si entra nel vivo. Peugeot ha definito la composizione dei due equipaggi che affronteranno la prossima stagione del FIA WEC al volante della 9X8 LMH. Dopo aver annunciato i piloti già lo scorso novembre, il team francese si era dato dell’ulteriore tempo per decidere le formazioni definitive. A differenza degli scorsi anni, questa volta in Peugeot hanno deciso di rimescolare le carte intervenendo su entrambi gli equipaggi anche in considerano l’arrivo di nuovi piloti nell’organigramma della squadra.

Sulla Peugeot 9X8 LMH numero 93 è stato confermato Paul di Resta, ormai uno dei punti di riferimento del programma Hypercar transalpino. Il pilota britannico dividerà l’abitacolo con Stoffel Vandoorne e Nick Cassidy, uno dei volti nuovi più attesi dell’intera griglia. Reduce dalla recente vittoria con Citroën nell’E-Prix del Messico in Formula E, per il neozelandese l’appuntamento con la 1.812 km del Qatar rappresenterà l’esordio assoluto nella classe regina del Mondiale Endurance. Vandoorne, dopo voci che lo avevano già accostato a Genesis, farà ritorno nella squadra del Leone cambiando però sia la vettura che e i compagni di equipaggio.

La Peugeot numero 94 vedrà invece la conferma di Loïc Duval e Malthe Jakobsen, ai quali si affiancherà Theo Pourchaire. Un terzetto che ha già avuto modo di lavorare insieme nell’atto conclusivo della scorsa stagione, la 8 Ore del Bahrain, dove Pourchaire ha debuttato ufficialmente nel Mondiale Endurance prendendo il posto proprio di Vandoorne. Sul tracciato di Sakhir il giovane francese ha mostrato solidità e capacità di adattamento, contribuendo a un risultato in zona punti alle spalle della vettura gemella e lasciando segnali incoraggianti in ottica futura.

Accanto ai piloti titolari, Peugeot ha definito anche il ruolo di chi lavorerà dietro le quinte. Jean-Eric Vergne non sarà più impegnato a tempo pieno nel FIA WEC, ma resterà all’interno del progetto come pilota di riserva e di sviluppo, mettendo la propria esperienza al servizio dell’evoluzione tecnica della 9X8 LMH. In questo compito sarà affiancato da Alex Quinn, nuovo acquisto della Casa francese.

Olivier Jansonnie, direttore tecnico del team Peugeot TotalEnergies, ha dichiarato: «Duval e di Resta sono ormai pilastri fondamentali della squadra e svolgeranno un ruolo chiave nel consolidare ogni equipaggio. Entrambe le formazioni offrono un eccellente equilibrio, combinando piloti particolarmente forti nelle partenze con altri che sono specializzati nelle qualifiche. Questa struttura è stata progettata in un'ottica di lungo termine, fornendo al contempo la competitività e l'adattabilità necessarie per ottenere risultati in tutte le condizioni di gara, aspetto essenziale dato il livello di competizione nel FIA WEC».