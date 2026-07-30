Wec, Peugeot continua lo sviluppo della 9X8. La casa del leone punta ad essere protagonista nel 2027

Mentre la stagione 2026 del Wec, World Endurance Championship affronta la seconda parte del calendario rivisto nelle due tappe conclusive, con l'epilogo che si terrà a Monza, il team Peugeot TotalEnergies si prepara per il campionato 2027. Infatti, sta sviluppando la nuova hypercar 9X8 partendo dai dati acquisiti nell'esperienza maturata fino a questo momento in una categoria così impegnativa e tecnologica. La squadra del leone sta procedendo verso l'approvazione delle evoluzioni previste per il 2027, ultima tappa dello sviluppo continuo della vettura che era nata inizialmente priva dello spoiler posteriore. Per ora è stata diffusa solamente una foto ufficiale con una livrea nera e passaruota chiari, ma non mancherà una colorazione all'altezza dell'intraprendenza del brand anche dal punto di vista del design.

«Fin dal suo debutto, la Peugeot 9X8 è stata una piattaforma in continua evoluzione - ha dichiarato Emmanuel Esnault, team principal del team Peugeot TotalEnergies - gareggiare al massimo livello delle gare di endurance significa imparare, adattarsi e progredire continuamente». L'obiettivo della casa francese, espresso sempre per voce del team principal, è quello di essere costantemente tra i principali contendenti per la vittoria per raccogliere l'eredità del marchio nelle gare di durata. Fino ad oggi la 9X8 ha ottenuto quattro podi, come ha evidenziato il portale ufficiale del Wec, ma è chiaro che Peugeot punta a ritrovare la vittoria in un contesto che è divenuto sempre più competitivo con l'ingresso di nuovi marchi, in cui arriveranno altri contendenti nel 2027 e che, nel contempo, è diventato sempre più prestigioso.