WEC: Peugeot promuove Alex Quinn, sarà pilota ufficiale nel 2027. Era il collaudatore della 9X8 del Leone

PARIGI - Prosegue la ristrutturazione nel box Peugeot in vista della stagione 2027 del FIA WEC. La Casa del Leone ha annunciato la promozione di Alex Quinn che, dopo aver ricoperto quest’anno il ruolo di pilota collaudatore e addetto allo sviluppo, diventerà ufficialmente uno dei titolari del programma Hypercar. Per il venticinquenne britannico si tratta del naturale coronamento di un percorso iniziato meno di un anno fa e che lo porterà a competere nelle gare del Mondiale Endurance e soprattutto alla 24 Ore di Le Mans al volante della nuova evoluzione della 9X8 LMH.

Quinn era entrato nell'orbita Peugeot dopo aver impressionato i tecnici francesi in occasione del Rookie Test del WEC in Bahrain nel novembre 2025, quando aveva avuto la prima occasione di guidare la 9X8. Da quel momento il britannico ha lavorato a stretto contatto con la squadra, prendendo parte ai programmi di sviluppo della Hypercar sia al simulatore che in pista. Un'attività che gli ha permesso di conoscere a fondo la vettura e di contribuire alla crescita della nuova versione della 9X8, profondamente rivista in vista della prossima stagione.

Parallelamente Quinn ha continuato a costruire il proprio curriculum nelle competizioni LMP2, categoria nella quale ha raccolto risultati di assoluto rilievo. Nel 2026 il britannico ha infatti conquistato il titolo LMP2 nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Oreca del CrowdStrike Racing by APR, successo arrivato proprio lo scorso fine settimana alla Petit Le Mans. Nel corso della stagione ha inoltre centrato la vittoria di classe LMP2 ProAm alla 24 Ore di Le Mans, sempre con CrowdStrike Racing by APR, dopo aver già conquistato il successo nella categoria alla Rolex 24 di Daytona.

Il suo percorso nell'endurance comprende anche affermazioni nella European Le Mans Series e due titoli di vice-campione LMP2 ProAm nella serie europea, ottenuti nel 2024 e nel 2025. Una progressione che ha convinto Peugeot a puntare su di lui anche per il salto definitivo nella classe Hypercar, dopo averne valutato direttamente le qualità durante un'intera stagione di test e sviluppo.

Quinn ha così commentato l’annuncio: «Diventare pilota ufficiale della Peugeot nel FIA WEC è un sogno che si avvera. È stato fantastico lavorare con il team durante tutto quest’anno, sia in azienda che durante i programmi di test. Passare al ruolo di pilota titolare è qualcosa che mi entusiasma moltissimo e per cui mi sento pronto, dopo i miei recenti successi in altri campionati. Ma soprattutto, sono estremamente grato a tutta Peugeot per questa opportunità e spero che questo sia l’inizio di un entusiasmante percorso insieme».

La carriera di Quinn è stata caratterizzata da una crescita costante. Dopo gli inizi nel karting, il britannico si è cimentato nelle monoposto conquistando il titolo di Rookie of the Year sia nella British F4 che nella Formula Renault Cup. Dal 2023 ha quindi scelto di concentrarsi sulle gare endurance, trovando rapidamente una dimensione competitiva nelle categorie a ruote coperte. I risultati ottenuti in LMP2 hanno confermato la bontà della scelta e ora gli permettono di compiere il salto verso il vertice del FIA WEC.

Con Quinn salgono così a due i nuovi piloti ufficializzati da Peugeot per il 2027. Il britannico raggiunge infatti Robert Shwartzman, annunciato nelle scorse settimane come altro nuovo innesto della squadra. Il rinnovamento della formazione del Leone sarà quindi significativo, con il ritorno a tempo pieno di Jean-Eric Vergne dopo il ridimensionamento degli impegni nella stagione in corso e le conferme attese di Paul Di Resta, Loïc Duval e Nick Cassidy.

Sul fronte delle partenze, Peugeot ha già salutato Stoffel Vandoorne, che ha concluso la propria esperienza con la squadra dopo la gara del Fuji, mentre sono destinati a lasciare il programma ufficiale anche Théo Pourchaire e Malthe Jakobsen, quest'ultimo indicato verso un passaggio in McLaren. Per Peugeot si apre quindi un nuovo capitolo, con una rosa profondamente rinnovata e una 9X8 evoluta chiamata a proseguire il programma Hypercar nel competitivo scenario del FIA WEC.