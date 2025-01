WEC: Peugeot rivede gli equipaggi, confermati Vergne e Vandoorne arriva Jakobsen

SATORY – È ormai iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione del FIA WEC che scatterà a fine febbraio con la 1812 km del Qatar. Peugeot quest’oggi ha svelato i due equipaggi che guideranno le 9X8 LMH. Per il secondo anno consecutivo, la squadra francese ha apportato modifiche alla line-up dei piloti, con l’obiettivo di puntare a un maggiore equilibrio e competitività tra le formazioni.

La principale novità è sicuramente la promozione di Malthe Jakobsen nella veste di pilota ufficiale. Il danese, dopo aver conquistato nel 2022 il titolo LMP3 nella European Le Mans Series, ha avuto l’opportunità di testare la Peugeot 9X8 LMH nei Rookie Test del WEC in Bahrain. I risultati positivi hanno convinto la squadra francese a inserirlo nel team come pilota di sviluppo occupandosi, soprattutto, del lavoro al simulatore.

L’addio di Nico Müller, ora impegnato con Porsche in Formula E nel team Andretti, ha spinto Peugeot a promuovere Jakobsen nell’equipaggio della 9X8 LMH numero 94. Il ventunenne danese sostituirà Paul Di Resta e correrà al fianco degli esperti Stoffel Vandoorne e Loïc Duval. Di Resta, dopo una sola stagione, tornerà sulla vettura numero 93 unendosi nuovamente a Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne. Verrà quindi ricomposto il trio che ha partecipato al Mondiale Endurance 2023.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha spiegato il perché si è deciso di rivedere la formazione dei piloti: «Abbiamo composto i nostri equipaggi sulla base di un preciso equilibrio tra esperienza e dinamismo. Jensen, Vergne e Di Resta possono vantere una forte coesione, oltre a una comprovata esperienza e una grande coerenza. Sull’altra Hypercar Duval, Vandoorne e Jakobsen combinano alla perfezione la visione strategica di piloti esperti con l'energia e l'audacia di un giovane e promettente talento».

Come nella passata stagione, Peugeot ha deciso di separare Vandoorne e Vergne, questo perché entrambi impegnati in Formula E, rispettivamente con Maserati e DS Penske. La sovrapposizione tra la 6 Ore di San Paolo del WEC e il doppio E-Prix di Berlino, entrambi in programma nel fine settimana del 13 luglio, obbligherà piloti e team stabilire quale impegno privilegiare.

Peugeot ha inoltre annunciato Theo Pourchaire come nuovo pilota di riserva e collaudatore. Dopo aver conquistato il titolo di Formula 2 nel 2023, il ventunenne francese lo scorso anno ha corso alcune gare in IndyCar con il team McLaren. Dopo aver preso parte ai Rookie Test del WEC, lo scorso novembre, Pourchaire è stato ufficialmente ingaggiato dalla Casa francese.

In merito Jansonnie ha aggiunto: «Pourchaire, che ha completato i suoi primi test endurance a dicembre, si aggiunge alla formazione 2025 come collaudatore per questa nuova stagione. Non vediamo l'ora di vedere i nostri piloti dare il meglio di sé in pista ed entusiasmare i fan di tutto il mondo».