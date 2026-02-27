WEC: Peugeot svela la nuova livrea della 9X8, gli Hypergraphs sono un omaggio alle vetture GTi

PARIGI – Nel cuore de La Ville Lumière a pochi passi da Place de la Concorde, Peugeot ha alzato il sipario sull’imminente stagione del FIA WEC. Gli spazi esclusivi dell’Atelier Vendôme hanno fatto da cornice per la presentazione della nuova livrea della 9X8 LMH. Battezzata “Hypergraphs” la grafica che contraddistingue la vettura del Leone vuole omaggiare nei colori il badge sportivo GTi. L’obiettivo di Peugeot, a distanza di cent’anni dalla sua prima partecipazione, è quello di tornare sul gradino più alto di Le Mans.

Il nuovo progetto grafico nasce dalla stretta collaborazione tra il centro stile del marchio francese e il reparto corse. La livrea 2026 va infatti oltre l’aggiornamento cromatico perché simboleggia il punto di contatto tra la pista e la strada portando, tra le altre cose, i colori delle GTi nel Campionato Mondiale Endurance.

Ma a calamitare l’attenzione sono gli “Hypergraphs” che rappresentano un’interpretazione dinamica ispirata al motorsport del motivo iconico degli artigli di Peugeot, elemento distintivo presente su tutti i modelli stradali del marchio. Le grafiche si sviluppano lungo la carrozzeria con scie in gradiente che sembrano scolpire la superficie della 9X8, enfatizzando le forme e l’aerodinamica della vettura. L’effetto complessivo trasmette un senso di movimento, come se il prototipo fosse sempre proiettato in avanti anche da fermo.

Le scie di gradiente evocano la velocità e il movimento costante delle auto da competizione, ma simboleggiano anche il flusso continuo di milioni di dati che, con l'analisi e l'interpretazione, diventano fondamentali per la competitività in un campionato in cui i margini tra i rivali sono incredibilmente ridotti. In queste immagini si condensa la doppia anima del progetto: da un lato l’emozione pura della velocità, dall’altro la dimensione tecnologica fatta di telemetria, simulazioni e analisi dati che oggi rappresentano il le gare Endurance.

Il legame con la storia del marchio emerge con forza nella scelta dei colori. Bianco, rosso e nero richiamano immediatamente l’epoca d’oro delle GTi, inaugurata nel 1984 con la leggendaria Peugeot 205 GTi. L’Okenite White, posto al centro della composizione cromatica, non è soltanto un omaggio al passato, ma anche il colore di lancio della nuova Peugeot E-208 GTi, presentata nel giugno 2025 in occasione della 24 Ore di Le Mans.

Proprio durante la 93ª edizione della classica del la Sarthe, il pubblico aveva potuto ammirare nella Peugeot Sport Fanzone una 9X8 ispirata al design GTi, esercizio di stile che aveva riscosso grande entusiasmo tra gli appassionati. Oggi quella suggestione diventa finalmente realtà, con una livrea che sancisce simbolicamente l’inizio di un vero e proprio “anno GTi” per il marchio francese.

Come la nuova E-208 GTi, anche la 9X8 in configurazione 2026 fonde il DNA storico delle sportive del Leone con una visione proiettata in avanti. La Hypercar ibrida impegnata nel Mondiale Endurance diventa così ambasciatrice di un linguaggio stilistico che presto ritroveremo sulle vetture stradali, in una sinergia sempre più evidente tra reparto corse e produzione di serie.

Matthias Hossann, Responsabile del design di Peugeot, spiega la visione della livrea: «La nuova veste grafica della 9X8 è prima di tutto un'ulteriore prova dell'eccezionale qualità della collaborazione tra Peugeot Design e Peugeot Sport. Gli “Hypergraphs” rappresentano i tre artigli e la loro espressione di prestazione e modernità con una colorazione che simboleggia lo spirito della Peugeot GTi. Il nostro obiettivo è portare una dose extra di emozione e piacere a ogni giro completato dalla 9X8».

Sulla stessa linea Alain Favey, CEO di Peugeot, che sottolinea la portata strategica del progetto: «La nuova livrea della 9X8 illustra perfettamente l'ambizione del marchio di perpetuare la leggenda della Peugeot GTi: un'elegante fusione di eredità unica ed eccellenza tecnologica all'avanguardia. La livrea esprime la sinergia tra le prestazioni della squadra in pista e presto su strada. Con un obiettivo condiviso: offrire ai nostri clienti e al pubblico il massimo del piacere di guida secondo Peugeot».

Anche dal punto di vista sportivo, il 2026 rappresenta un passaggio cruciale. La nuova livrea accompagnerà l’intero Team Peugeot TotalEnergies per tutta la stagione del WEC, con declinazioni dedicate sulle tute dei piloti e sull’abbigliamento ufficiale. La 9X8 farà il suo debutto in gara con questa veste alla prima prova del campionato, la 1.812 km del Qatar, segnando l’inizio di una nuova fase del progetto Hypercar.

Emmanuel Esnault, Team Principal Peugeot, ha dichiarato: «Svelare una nuova livrea è sempre un momento chiave per il marchio e per la squadra. Simboleggia l'inizio di una nuova stagione guidata da rinnovate ambizioni, pur rimanendo saldamente radicata nell'eredità e nell'identità Peugeot. Questa livrea incarna pienamente lo spirito del progetto e il legame stretto con il marchio. È anche un'opportunità preziosa per riunire i nostri partner e condividere questo momento importante che dà il via alla stagione 2026. Non vediamo l'ora di vederla prendere vita sulla pista del Qatar».