WEC, Porsche rinnova la sua formazione per il 2025: addio a Lotterer e Makowiecki, benvenuto ad Andlauer

STOCCARDA – Rivoluzione in casa Porsche Penske Motorsport. In vista della prossima stagione del FIA WEC ci sarà un vero e proprio rimpasto nella formazione del costruttore tedesco. Innanzitutto sulle due 963 LMDh si alterneranno solamente due piloti per le gare brevi, quelle che si svolgeranno sulla durata di sei ore. Mentre nella 1812 km del Qatar, nella 24 Ore di Le Mans e, infine, nella 8 Ore del Bahrain Porsche, come da regolamento, schiererà tre piloti su ciascuna vettura.

In quel di Zuffenhausen non deve valere il detto squadra che vince non si cambia. In lizza per entrambi i titoli, piloti e costruttori, Porsche alla vigilia dell’ultimo appuntamento stagionale del WEC, che andrà in scena il 2 novembre sul circuito di Sakhir, ha annunciato un drastico cambiamento della sua line-up del 2025. Ad essere esclusi dalla formazione del Penske Motorpsort saranno nientemeno che André Lotterer, Dane Cameron e Frederic Makowiecki.

A un passo dal titolo piloti, il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Lotterer lascerà così il team Porsche. Sulla 963 LMDh numero 6 il prossimo anno si alterneranno solamente Kevin Estre e Laurens Vanthoor. Mentre, per le gare più lunghe del Mondiale Endurance, la coppia potrà contare sul supporto di Matt Campbell. Di conseguenza l’australiano avrà quindi un programma ridotto nel WEC.

Il posto lasciato vacante da Campbell sulla Porsche numero 5 verrà preso da Julien Andlauer. Quest’anno in forze sulla 963 LMDh del Proton Competition, il pilota junior Porsche nel 2025 verrà promosso nella squadra ufficiale al fianco di Michael Christensen. La coppia della vettura numero 5 verrà affiancata nelle tre gare più lunghe da Mathieu Jaminet.

Se Lotterer e Makowiecki lasceranno Porsche dopo una collaborazione decennale, Cameron si focalizzerà esclusivamente sul programma in IMSA. Reduce dal titolo conquistato nel campionato americano Endurance con Felipe Nasr, il pilota statunitense nella prossima stagione dividerà la Porsche del Penske Motorsport con Jaminet. Sull’altra 963 LMDh si alterneranno invece Nasr e Nick Tandy. Mentre, per gli appuntamenti della Michelin Endurance Cup dell’IMSA, Porsche potrà contare sul supporto di Estre e Vanthoor.

Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh. ha dichiarato: «Nel 2025 gareggiamo con una nuova formazione. La nostra squadra continua a essere ai vertici delle gare di endurance a livello internazionale. Con la nuova line-up, credo che abbiamo messo insieme una combinazione vincente per il 2025. Avremo sia piloti di grande esperienza, nel WEC e in IMSA, oltre ai giovani provenienti dal programma junior di Porsche. Vorrei anche ringraziare Dane Cameron, André Lotterer e Frédéric Makowiecki. Tutti e tre hanno contribuito a far sì che la vettura 963 LMDh sia performante e che il team Porsche Penske Motorsport arrivasse ai vertici dei campionati Endurance».