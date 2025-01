WEC: Proton annuncia il tridente Jani, Pino e Varrone per la sua Porsche Hypercar

UMMENDORF – Manca sempre meno al semaforo verde della nuova stagione del FIA WEC, infatti man mano le squadre stanno svelando le loro carte. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato il Proton Competition, il team tedesco ha annunciato il terzetto che guiderà la sua Porsche 963 LMDh composto da Neel Jani, Nicolas Pino e Nicolas Varrone. La squadra tedesca si presenterà al via del Mondiale Endurance per puntare a conquistare il titolo riservato ai team privati.

Jani, presenza storica nel Proton Competition, è ormai una figura centrale della squadra. L'esperto pilota svizzero, nonché ufficiale Porsche, ha portato al debutto la 963 LMDh del team nella 6 Ore di Monza del 2023. Lo scorso anno, in coppia con Julien Andlauer, ha ottenuto il miglior risultato stagionale con un quinto posto assoluto nella 6 Ore di Spa-Francorchamps. Inoltre Jani sarà al volante della Porsche 963 LMDh anche nella prossima 24 Ore di Daytona, primo atto stagionale della serie americana IMSA.

Nonostante la giovane età, Pino ha già accumulato una vasta esperienza nelle gare Endurance. Il ventenne cileno ha debuttato nella European Le Mans Series nel 2021, per poi laurearsi vicecampione di classe LMP3 l'anno seguente ottenendo tre vittorie con il team Inter Europol Competition. Nel 2023 il passaggio in LMP2 conquistando il terzo posto di classe nella 24 Ore di Le Mans insieme a Jani. Nella scorsa stagione ha poi esordito nel WEC in LMGT3 al volante della McLaren 720S dello United Autosports. Pino farà la sua prima apparizione nel team Proton Competition in occasione della prossima 24 Ore di Daytona dividendo la Porsche 963 LMDh con Jani, Andlauer e Tristan Vautier.

Per Varrone, invece, si tratta di un ritorno nel WEC. Nel 2023 il ventiquattrenne argentino ha vinto il titolo nella classe LMGTE Am con la Corvette C8.R gareggiando con Nicky Catsburg e Ben Keating. Questo successo lo ha portato a diventare pilota ufficiale Corvette affrontando, nel 2024, la classe GTD dell'IMSA. Inoltre, nella scorsa stagione, Varrone ha anche corso nella European Le Mans Series con la Ferrari 296 GT3 gestita da AF Corse. Sempre con la squadra italiana, l’argentino ha conquistato la vittoria di classe LMP2 ProAm nella 24 Ore di Le Mans insieme a François Perrodo e Ben Barnicoat. Quest'anno dividerà i suoi impegni tra il WEC, con la Porsche del Proton Competition, e l’IMSA Michelin Endurance Cup con la Corvette in GTD Pro.

Nel frattempo anche Christian Ried, proprietario del Proton Competition, tornerà in pista come pilota. Il tedesco parteciperà all'intera stagione del Mondiale Endurance con il team Iron Lynx nella classe LMGT3. Ried avrà l'onore di portare al debutto la Mercedes AMG GT3 nel WEC gestita dalla squadra di Cesena. Un equipaggio è già stato confermato, con Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e l’ufficiale Mercedes Maxim Martin, mentre resta ancora da definire proprio chi affiancherà Ried.