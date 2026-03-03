Guerra in Iran ferma il WEC, rinviata l'apertura del campionato 2026 in Qatar del 28 marzo

E' stata rinviata la partenza del Mondiale endurance di automobilismo, prevista il 28 marzo in Qatar. La Fia ha infatti annunciato che, a causa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente, la gara di 1812 chilometri sul circuito di Losail non si terra' come previsto, «alla luce dell'attuale e mutevole situazione geopolitica in Medio Oriente» e attribuendo «massima importanza alla sicurezza dei concorrenti, del personale e dei tifosi» Ad aprire il mondiale WEC sara' dunque la 6 Ore di Imola, in Emilia-Romagna, dal 17 al 19 aprile.