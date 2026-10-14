Wec, si scaldano i motori per la 6 Ore di Barcellona. Lotta per il titolo tra Toyota e Bmw ma la Ferrari è in agguato

Il Wec, World Endurance Championship, si prepara al penultimo appuntamento stagionale, la 6 Ore di Barcellona, che scatterà alle 12:00 di domenica 18 ottobre. Per la prima volta entra a far parte del calendario del mondiale endurance il Circuit de Catalunya. Questo tracciato, che ha già ospitato competizioni endurance di alto livello, come quelle dell'European Le Mans Series e della Michelin Le Mans Cup, ha una lunghezza di 4,657 km, presenta 14 curve ed un lungo rettilineo. Dopo il successo della Toyota al Fuji, nella classifica piloti i primi quattro equipaggi delle hypercar sono racchiusi in 20 punti.

La lotta per il titolo, al momento, sembrerebbe una questione tra Toyota e Bmw, ma l'equipaggio della Ferrari 499P numero 51, a 30 punti di distanza dalla vetta occupata attualmente dai piloti della Toyota numero 8, con una performance di livello potrebbe ancora dire la sua. Tra i costruttori la sfida è tra Toyota e Bmw, con la casa dell'elica seconda nella graduatoria provvisoria, a 23 punti di distanza dal vertice. Nella classe LMGT3 riprende la rincorsa alla Corvette n. 33 del team TF Sport al comando sia nella classifica riservata ai team che in quella relativa ai piloti.