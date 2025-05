Wec, si scaldano i motori per la 6 Ore di Spa. Terza tappa scatterà sabato 10 maggio alle 14 sul circuito delle Ardenne

Iniziano domani le operazioni in pista per la 6 Ore di Spa, in Belgio, terzo appuntamento per la stagione 2025 del Wec, World Endurance Championship, che scatterà sabato 10 maggio alle 14. Il circuito delle Ardenne, lungo 7,004 km e con 20 curve, tra cui le leggendarie Eau Rouge, Blanchimont e La Source, è uno dei tracciati più amati da piloti e tifosi. Su questa pista le hypercar toccano una velocità di punta di circa 315 km/h e viaggiano per il 58% del giro a pieno gas. Si rinnova la sfida alle hypercar Ferrari che, con un pizzico di fortuna in più, avrebbero persino potuto festeggiare due triplette consecutive sul podio nei primi due appuntamenti del 2025, con Bmw sempre più competitiva nella classe di riferimento ed ormai matura per puntare alla sua prima vittoria nella categoria dopo quattro piazzamenti consecutivi nella top five.

C'è attesa anche per il Cadillac Hertz Team JOTA dopo che, nel 2024, la squadra in questione, sfruttando la Porsche 963 LMDh, è stata la prima a conquistare una vittoria assoluta nell'era hypercar da privato. In classe LMGT3 è difficile indicare un team o un equipaggio favorito, considerando i due finali al cardiopalma nelle prime due uscite del Wec del 2025, ed il distacco di appena 0,316 secondi tra il primo ed il secondo classificato nella gara di Imola. Inoltre, a riprova dell'equilibrio raggiunto nella categoria, bisogna considerare una dato significativo: sei equipaggi diversi sono saliti sul podio nei primi due round. Per la 24 Ore di Spa, dunque, la sfida si annuncia avvincente, con 104 piloti in griglia tra hypercar e LMGT3, 28 dei quali hanno già conquistato la vittoria assoluta o di categoria su questa pista storica.