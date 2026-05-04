​Wec, si torna in pista nel weekend per la 6 Ore di Spa-Francorchamps. Nelle Ardenne la Ferrari a caccia della Toyota

Dopo la gara inaugurale di Imola, le vetture del Wec, World Endurance Championship, sono pronte a tornare in pista nel prossimo fine settimana sul circuito di Spa-Francorchamps. Nelle Ardenne la Ferrari, dopo la sconfitta sulla pista di casa, in cui era la grande favorita, è chiamata a rincorrere una Toyota TR010 Hybrid profondamente aggiornata che, nella prima tappa della stagione, ha conquistato il primo ed il terzo posto tra le hypercar, con la Ferrari 499P numero 51 giunta al secondo posto e la numero 50 che non è andata oltre il sesto posto. Nella 6 ore di Spa, in programma dal 7 al 9 maggio, oltre alla Ferrari a caccia di una rivincita immediata, bisognerà tenere d'occhio anche l'Alpine, che punta ad un risultato più importante del quarto posto maturato ad Imola, per bissare quantomeno il podio ottenuto in Belgio lo scorso anno.

Attese anche le Bmw con Vanthoor e van der Linde che torneranno nel mondiale endurance dopo l'assenza nella gara inaugurale della stagione a causa di eventi concomitanti. Le hypecar Cadillac dovranno dimostrare la competitività di Imola, la quale non ha portato risultati significativi a causa di un drive-through; inoltre, in Belgio si attende una prestazione più consistente di Peugeot ed Aston Martin, con Genesis che continua il suo adattamento in una categoria particolarmente competitiva. Tra le LMGT3, “Dudu” Barrichello tornerà sull'Aston Martin numero 23 del Heart of Racing Team al posto di Kobe Pauwels, autore di un ottimo debutto ad Imola, mentre Blake McDonald continuerà a guidare la Corvette numero 33 del team TF Sport al posto del connazionale Ben Keating, ancora infortunato.