WEC a Spa: Ferrari penalizzata dal nuovo BoP, Lexus la più pesante tra le GT

SPA-FRANCORCHAMPS – Alla vigilia del terzo appuntamento del FIA WEC, in scena sull’iconico tracciato delle Ardenne, puntuale è arrivato il nuovo BoP (Balance of Performance). Dopo lo spettacolo offerto nella gara di Imola, il Mondiale Endurance torna a Spa, una volta considerato il banco di prova in vista della 24 Ore di Le Mans. Questa volta FIA e ACO hanno cercato di livellare le prestazioni lavorando di fino, anche perché a scompaginare le carte ci potrà essere anche la variabile meteo che qui in Belgio è di casa.

Partendo dalle Hypercar, quasi tutte le vetture sono state appesantite a fronte di una riduzione di potenza. Viste le performance ottenute in qualifica a Imola, le Ferrari 499P sono le LMH che hanno subito un incremento maggiore di peso. Le rosse sconteranno ben 12 kg in più, per un totale di 1.053 kg con una potenza massima ridotta a 506 kW e 905 MJ di energia per stint. Reduce dalla vittoria della 6 Ore di Imola, le Toyota GR010 Hybrid sconteranno alla bilancia un peso di 1.064 kg disponendo di una potenza pari a 515 kW e 917 MJ di energia.

Dopo aver esordito sul circuito in riva al Santerno, le nuove Peugeot 9X8 correranno con 1.065 kg di peso, 508 kW di potenza e 910 MJ di energia per stint. Così come le altre LMH, anche le vetture del Leone potranno azionare il motore elettrico sull’asse anteriore a partire da 190 km/h. Con i suoi 1.060 kg, l’Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione si conferma tra le Hypercar più pesanti in griglia. Tuttavia il prototipo italiano manterrà una potenza di 520 kW e riceverà un aumento di energia per un totale di 923 MJ per stint.

Passando alle LMDh, Porsche affronterà il circuito di Spa con un peso di 1.037 kg e 507 kW di potenza, oltre a 904 MJ di energia. Sia Alpine che BMW sono state “zavorrate” di 3 kg, nello specifico la A424 peserà 1.045 kg, a fronte di una potenza pari a 513 kW e 913 MJ di energia, mentre la M Hybrid V8 girerà sui 1.038 kg, 510 kW e 907 MJ. Le Hypercar più leggere saranno la Cadillac V-Series.R, che manterrà un peso minimo di 1.030 kg a fronte di 516 kW e 909 MJ, e la Lamborghini SC63 che avrà una massa di 1.035 kg con 514 kW di potenza e 908 MJ per stint.

Per quanto riguarda le LMGT3 le vetture più pesanti si confermano le Lexus RC F con ben 1.345 kg. Poco più sotto troviamo le Ferrari 296 GT3 che gireranno a Spa con un peso di 1.343 kg, seguite dalle Corvette Z06R, a 1.336 kg, e le McLaren 720S a 1.333 kg. Pur perdendo 3 kg, le Lamborghini Huracan GT3 avranno una massa di 1.330 Kg.

Le BMW M4 e le nuove Aston Martin Vantage peseranno, rispettivamente, 1.328 e 1.327 kg. Pur ricevendo una zavorra di 9 kg, le Porsche 911 restano tra le GT più leggere segando alla bilancia un peso di 1.326 kg. Infine le Ford Mustang GT3, visti i risultati non proprio all’altezza dei rivali, sono state alleggerite di 11 kg per un totale di 1.318 kg.