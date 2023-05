WEC a Spa, qualifica: la Ferrari sfiora la pole, davanti a tutti la solita Toyota

Poteva essere una giornata storica per la Ferrari: pole nel Mondiale F1 a Baku e pole nel Mondiale Endurance a Spa, sede della terza prova del campionato che si correrà sabato 29 aprile. A siglare il miglior tempo era stato inizialmente Antonio Giovinazzi col crono di 2’00”777. L’esultanza però, è durata pochissimo, perché dopo qualche minuto la direzione gara ha cancellato il giro di Giovinazzi, colpevole di essere andato oltre il cordolo all’uscita di Les Combes.

A ereditare la pole è stato quindi Kamui Kobayashi che in precedenza aveva siglato il tempo di 2’00”812. Ma la Toyota ha vissuto una qualifica a due velocità, con Brendon Hartley andato subito a muro causando l’interruzione della sessione. Tradito dalle gomme fredde, il neozelandese ha perso il controllo della sua Toyota GR010 Hybrid andando a sbattere contro le barriere esterne dell’Eau Rouge.

Miguel Molina con l'altra Ferrari ha sfiorato la pole e scatterà dalla seconda piazzola. Ostacolato da una Porsche, l’alfiere Ferrari è stato costretto ad alzare leggermente il piede proprio nel suo ultimo tentativo rimediando un distacco di 24 millesimi. Terzo Giovinazzi, autore anche di un testacoda innocuo a La Source nelle prime fasi della qualifica. A completare la seconda fila ci sarà la Cadillac di Earl Bamber seguito dalla V-Series.R di Sebastien Bourdais, al debutto stagionale con la LMDh americana.

Sesto crono per la Porsche 963 ufficiale di Kevin Estre che ha preceduto la gemella privata, portata all’esordio dal team Jota, con al volante Will Stevens. Autore della pole lo scorso anno, Oliver Pla non è riuscito a issare la Glickenhaus 007 oltre l’ottava posizione. Dopo la convincente prestazione di Portimão, le Peugeot sono scivolare nuovamente in fondo alla classifica, nono Jean-Eric Vergne e undicesimo Gustavo Menezes.

Venerdì 28 aprile 2023, qualifica delle Hypercar

1 - Conway-Kobayashi-Lopez (Toyota GR010) - Toyota - 2'00"812

2 - Fuoco-Molina-Nielsen (Ferrari 499P) - Ferrari - 2'00"836

3 - Pier Guidi-Calado-Giovinazzi (Ferrari 499P) - Ferrari - 2'00"973

4 - Bamber-Lynn-Westbrook (Cadillac V-LMDh) - Cadillac - 2'01"043

5 - Bourdais-Van der Zande-Aitken (Cadillac V-LMDh) - Cadillac - 2'02"138

6 - Estre-Lotterer-Vanthoor (Porsche 963) - Penske - 2'02"306

7 - Ye-da Costa-Stevens (Porsche 963) - Jota - 2'02"907

8 - Dumas-Pla-Mailleux (Glickenhaus 007) - Glickenhaus - 2'02"960

9 - Di Resta-Jensen-Vergne (Peugeot 9X8) - Peugeot - 2'03"217

10 - Cameron-Christensen-Makowiecki (Porsche 963) - Penske - 2'03"650

11 - Duval-Menezes-Müller (Peugeot 9X8) - Peugeot - 2'03"879

12 - Dillmann-Guerrieri-Villeneuve (Vanwall Vandervell 680) - Vanwall - 2'04"614