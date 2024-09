WEC: lo storico trionfo della Ferrari AF Corse ad Austin cancella la delusione subita a Le Mans

Una vittoria sofferta, quanto meritata quella guadagnata nella 6 Ore del COTA, sesto atto stagionale del FIA WEC, dal team AF Corse. Con caparbietà e dedizione la squadra piacentina è riuscita a imporsi al termine di una gara serrata battendo un’agguerrita concorrenza. Un successo che ripaga ciò che la sorte gli ha negato nella scorsa 24 Ore di Le Mans quando, la 499P LMH gialla, era stata tra le protagoniste prima di veder andare in fumo i sogni di gloria assieme all’impianto elettrico.

Una gara solida fin dallo spegnimento dei semafori della Lone Star Le Mans quando Robert Kubica, scattato dalla seconda piazzola, si è messo nella scia della Ferrari del poleman Antonio Giovinazzi. In virtù di una differente strategia, il polacco ha poi preso le redini della gara nel corso del sedicesimo passaggio. In generale la 499P del team AF Corse è stata la Ferrari che meglio è riuscita a gestire gli pneumatici.

Il pilota polacco ha poi ceduto il volante a Yifei Ye, che ha mantenuto la testa della corsa fino al termine della quarta ora di gara. Il cinese, in accordo con il muretto box, viste le alte temperature ha optato per effettuare un doppio stint con le gomme a mescola dura riuscendo a tenere a bada il recupero della Toyota dapprima guidata da Mike Conway e poi da Nyck De Vries.

Dopo l’ultimo cambio piloti, Robert Shwartzman è rientrato in pista in seconda piazza alle spalle della Toyota di Kamui Kobayashi. Il pilota ufficiale Ferrari non si è dato per vinto e ha messo a sotto pressione il nipponico, finché quest’ultimo non ha commesso un’infrazione in regime di bandiere gialle. Costretto a scontare un Drive Through, Kobayashi è quindi scivolato alle spalle delle Ferrari.

Shwartzman, nelle battute conclusive, ha poi dovuto gestire la rimonta della Toyota ma, con un ultimo stint impeccabile, è riuscito ad assicurarsi la vittoria. Oltre a regalare un importante successo alla Ferrari, AF Corse è salita in seconda posizione nella classifica riservata ai team privati del Mondiale Endurance riaprendo, così, i giochi per il titolo quando al termine della stagione mancano le due prove della 6 Ore del Fuji e della 8 Ore del Bahrain.

Soddisfazione da parte di Gabriele Marazzi Team Manager di AF Corse: «Oggi ci siamo tolti una grandissima soddisfazione, conquistando il primo successo assoluto nel FIA WEC per la 499P numero 83. I ragazzi hanno fatto un lavoro impeccabile durante le soste ai box, mentre i nostri tre piloti hanno estratto il massimo del potenziale dalla vettura, lottando fino alla bandiera a scacchi per strappare una vittoria meritatissima che ci ripaga della sfortuna patita a Le Mans».

Entusiasta anche Robert Kubica, protagonista sia in qualifica che nella prima frazione di gara: «Nel motorsport tutto è possibile e la vittoria di oggi lo dimostra. La vettura è stata velocissima fin dalle prime fasi di gara e quando hai un buon feeling con la macchina tutto il resto diventa più facile. Per vincere una corsa di durata tante cose devono andare nel verso giusto. Quest’anno abbiamo dimostrato di avere un ottimo potenziale, ma per una cosa o l’altra non eravamo ancora riusciti a concretizzarlo. Oggi finalmente ce l’abbiamo fatta e siamo riusciti a toglierci una soddisfazione enorme».

A fargli eco anche Robert Shwartzman: «Sono felicissimo, oggi abbiamo scritto una pagina di storia per la Ferrari e per il nostro team. La gara è stata molto difficile, Toyota è stata un avversario davvero duro e ci ha messo tanta pressione. Alla fine, però, siamo riusciti a mantenere la leadership e a conquistare un risultato eccezionale. Voglio ringraziare tutta la squadra che ha fatto un lavoro straordinario e i miei compagni che sono stati davvero forti. Dopo il ritiro a Le Mans, dove siamo stati a lungo protagonisti, aspettavo un momento felice come questo: quando sono salito sul podio ho provato un’emozione unica».

Infine Yifei Ye, il primo cinese a conquistare una vittoria nel WEC: «Non riesco a descrivere quello che sto provando. Abbiamo iniziato il weekend al meglio facendo un’ottima qualifica, quindi la gara è stata perfetta, senza alcun errore da parte del team e di noi piloti. Sono orgoglioso di essere parte di questa giornata straordinaria per Ferrari che ha vinto qui in America nel FIA WEC e in Italia in Formula 1. Finalmente ci siamo presi la rivincita dopo la gara sfortunata a Le Mans: questo successo ci ripaga di tanti sforzi e ci dà fiducia in vista delle ultime due gare stagionali».