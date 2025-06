WEC: svelato il calendario 2026, nel segno della continuità con la conferma di Imola

LE MANS – Il futuro del FIA World Endurance Championship prende forma, e lo fa come di consueto sotto i riflettori del venerdì di Le Mans, nella giornata di pausa prima del grande evento. È qui che FIA e ACO hanno svelato il calendario della stagione 2026, confermando la linea chiara della stabilità. La prossima edizione del Mondiale Endurance ricalcherà infatti quella attuale, con un totale di otto appuntamenti distribuiti su tre continenti, mantenendo così un equilibrio prezioso tra visibilità globale, contenimento dei costi e sostenibilità logistica.

Sarà ancora una volta il Qatar ad aprire le danze. Il circuito di Losail ospiterà prima il Prologo, previsto per il 21 e 22 marzo, e successivamente, nel weekend successivo, la 1812 km del Qatar. Una gara ormai simbolica, non solo per la sua collocazione strategica nel calendario, ma anche per il richiamo alla festa nazionale del paese, che le conferisce un’aura particolare e fortemente identitaria. Dopo il debutto in Medio Oriente, il campionato si sposterà in Europa con una tappa ormai consolidata: la 6 Ore di Imola, fissata per il 19 aprile.

Il ritorno a Imola è una conferma che profuma di affetto e successo. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nel cuore di appassionati, squadre e addetti ai lavori, come dimostrano le edizioni del 2024 e del 2025. Un tracciato tecnico, impegnativo, immerso in una cornice appassionata e ricca di storia, che ben si sposa con lo spirito del WEC. Subito dopo, il 9 maggio, sarà la volta della 6 Ore di Spa-Francorchamps. L'appuntamento belga non è soltanto uno dei più spettacolari dell'intera stagione, ma funge anche da ideale banco di prova per la 24 Ore di Le Mans.

Il momento culminante dell’anno si consumerà tra il 13 e il 14 giugno, quando andrà in scena la 24 Ore di Le Mans, evento cardine del calendario e crocevia fondamentale per le ambizioni iridate di team e costruttori. La coincidenza con il Gran Premio di Formula 1 a Barcellona creerà inevitabilmente un weekend denso per gli appassionati di motorsport, ma nulla potrà oscurare il fascino senza tempo della classica francese.

Archiviata la maratona della Sarthe, il campionato prenderà una pausa prima di ripartire oltre oceano. Il 12 luglio sarà il turno della 6 Ore di San Paolo, in Brasile. La tappa successiva, in programma il 6 settembre, porterà invece le squadre ad Austin per la Lone Star Le Mans. Il Circuit of the Americas, in Texas, rappresenta una sfida moderna e impegnativa, ben nota al pubblico americano che guarda con sempre più interesse al panorama endurance.

Il rush finale si consumerà in Asia, con la 6 Ore del Fuji fissata per il 27 settembre. La gara giapponese avrà un significato speciale, in quanto rappresenterà la centesima gara della storia del FIA WEC, un traguardo importante che testimonia la crescita e la solidità del campionato. A concludere la stagione, come da tradizione, sarà la 8 Ore del Bahrain. La gara di Sakhir, in programma il 7 novembre, con la sua gara in notturna sarà il degno epilogo della stagione.