WEC, svelato il programma della 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans

LE MANS – A metà giugno tutto gli appassionati di motorsport si riuniscono in Francia per assistere alla gara più celebre e iconica del mondo. La 24 Ore di Le Mans rappresenta non soltanto una delle sfide più affascinanti, ma anche un evento capace di catalizzare l’attenzione globale per l’intera settimana che la precede. La 93ª edizione, in programma dall’11 al 15 giugno 2025, promette ancora una volta di fondere tradizione e innovazione in una cornice unica come quella del Circuit de la Sarthe, dove la passione per le corse resiste al tempo e alle mode. Più che una gara, è un rito collettivo, un pellegrinaggio laico che inizia ben prima dell’accensione dei motori.

Già dai primi giorni di giugno, Le Mans si trasforma. La città abbandona i ritmi abituali per vestirsi a festa, richiamando appassionati da tutto il mondo, famiglie, curiosi e addetti ai lavori. L’apertura delle danze è affidata al cosiddetto Pesage, momento emblematico che vede le 62 vetture iscritte sottoporsi alle verifiche tecniche e amministrative nel pieno centro cittadino, in Place de la République. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, le auto sfileranno davanti al pubblico, salendo sul palco per il controllo dei commissari: un’occasione irripetibile per vedere da vicino i capolavori dell’ingegneria che si daranno battaglia lungo i 13,6 chilometri del tracciato francese.

Dopo il rito delle verifiche e un breve intermezzo, domenica 8 giugno le attività si sposteranno finalmente in pista, con la giornata di test collettivi. Sarà il primo momento utile, per team e piloti, di prendere le misure alla pista, testare assetti e strategie. Mentre i tifosi inizieranno ad assaporare l’adrenalina delle vetture lanciate a oltre 300 km/h lungo il rettilineo dell’Hunaudières. Ma la vera tensione si inizierà a sentire da mercoledì 11 giugno, quando cominceranno le prove libere ufficiali seguite subito dalle qualifiche: un format rinnovato che obbliga i team a dare il massimo sin da subito per ottenere l’accesso alla Hyperpole. I primi a scendere in pista saranno i protagonisti delle classi LMGT3 e LMP2, con appena 30 minuti a disposizione per entrare tra i primi 12. Subito dopo sarà il turno delle 21 Hypercar, delle quali solo 15 riusciranno a guadagnarsi un posto per il secondo turno di qualifica. A conclusione della giornata, un’ulteriore sessione di libere in notturna permetterà ai team di simulare le condizioni più difficili della gara vera e propria.

Giovedì 12 sarà la giornata più densa di significati sportivi. Dopo le Libere 3, il nuovo format della Hyperpole entrerà nel vivo. Due manche per ciascuna categoria: la prima selettiva, la seconda definitiva. I team LMGT3 e LMP2 avranno 20 minuti per accedere alla Top 8, prima della sessione conclusiva da 15 minuti che determinerà le pole position. Per le Hypercar, invece, saranno in 10 a contendersi l’onore di partire davanti a tutti in una sessione che si preannuncia combattutissima. L’attenzione sarà massima, e ogni giro potrà fare la differenza. In chiusura, ancora una volta, spazio a un’ultima ora di libere in notturna: una fase che negli anni si è rivelata spesso decisiva per rifinire le ultime strategie.

Il venerdì, come da tradizione, sarà giorno di riposo dalle attività in pista, ma non per questo povero di contenuti. È in questa giornata che ACO e FIA solitamente rilasciano aggiornamenti sul futuro del campionato, tra cui l’attesissimo calendario 2026. Sarà il momento per guardare verso le nuove prospettive, possibili nuovi regolamenti e l’eventuale ingresso di altri costruttori, sempre più attratti da un campionato che continua a crescere in appeal. Il pubblico potrà, inoltre, gustare l’imperdibile parata dei piloti che riceveranno l’abbraccio dei tifosi nel centro storico di Le Mans.

Sabato 14 giugno, infine, avrà inizio il conto alla rovescia in vista della gara. Alle 12:00 è previsto il tradizionale Warm-Up di 15 minuti, ultimo banco di prova per mettere alla frusta le macchine prima del grande via. Poi, come da copione, la magia si rinnova alle 16:00, quando le vetture si lanceranno per la più affascinante delle maratone automobilistiche. Ventiquattro ore di lotta, resistenza, precisione e coraggio, in cui ogni secondo conta e dove l’errore si paga a caro prezzo.

La 24 Ore di Le Mans non è solo una gara. È il simbolo della resistenza, dell’ingegno umano e dello spirito di squadra. Il 2025 si presenta come una delle edizioni più attese degli ultimi anni, con griglie affollate, nomi illustri e tecnologie d’avanguardia. Ma soprattutto, con quell’atmosfera impareggiabile che solo Le Mans sa offrire. Un appuntamento da non perdere, per chi ama le corse e per chi sa che certe storie si vivono una volta sola.

WEC – 24 Ore di Le Mans: Programma