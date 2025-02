WEC: torna la compensazione del peso per i piloti, obiettivo equiparare gli equipaggi in pista

LUSAIL – Il FIA WEC ha ufficializzato un importante cambiamento regolamentare per la stagione 2025. A partire dalla 1812 km del Qatar, la prima gara del campionato, verrà introdotto un nuovo sistema di compensazione del peso dei piloti. L’obiettivo sarà quello garantire maggiore equità tra gli equipaggi bilanciando le differenze fisiche tra i componenti delle squadre nelle classi Hypercar e LMGT3. La decisione risponde alle richieste di alcuni team che avevano evidenziato come il peso dei piloti potesse rappresentare un fattore di squilibrio nelle prestazioni.

Nel corso del 2024 il tema era diventato particolarmente sentito, con alcuni piloti che avevano ridotto al massimo il proprio peso corporeo pur di guadagnare vantaggi in termini di prestazioni. Tuttavia, questa pratica aveva portato a situazioni di forte stress fisico, con il rischio di compromettere la tenuta atletica nelle gare più lunghe. D’altra parte, gli equipaggi formati da piloti con grandi differenze fisiche vedevano i membri più alti e pesanti penalizzati rispetto ai colleghi più leggeri. Per risolvere questa problematica, il WEC ha reintrodotto un concetto già presente in passato nel regolamento LMP1: il calcolo del peso medio dell’equipaggio.

Secondo il nuovo regolamento, ogni pilota verrà pesato indossando l’intero abbigliamento di sicurezza, comprensivo di tuta, casco, dispositivo HANS e inserto del sedile. La somma dei pesi di tutti i piloti di un equipaggio verrà poi divisa per il numero dei componenti ottenendo, così, un valore medio. Questo sarà confrontato con il peso di riferimento stabilito a 82 kg. Se il peso medio dell’equipaggio risulterà inferiore, verrà applicata una zavorra di compensazione al veicolo, arrotondando il valore sempre per eccesso.

Il peso compensato verrà quindi aggiunto a quello minimo omologato della vettura, che già tiene conto del Balance of Performance (BoP), e sarà applicato sia alle LMGT3 che alle Hypercar. Tuttavia, per le quest’ultime è prevista un’appendice specifica che prevede l’aggiunta di zavorra anche durante la qualifica e la Hyperpole, visto che in questa categoria la scelta del pilota per queste sessioni è libera, a differenza delle LMGT3 dove le qualifiche sono riservate ai piloti Bronze e Silver.

Per garantire la corretta applicazione della regola, i team dovranno dichiarare il peso minimo di ogni pilota all’ACO prima delle verifiche amministrative di ogni gara. Solo in casi eccezionali sarà possibile aggiornare questo valore dopo le verifiche, previa approvazione dei Delegati Tecnici. Questi ultimi avranno inoltre la facoltà di effettuare controlli a campione fino a un’ora prima delle qualifiche e, in caso di peso inferiore a quello dichiarato, la squadra sarà penalizzata con un aumento della zavorra, arrotondato sempre per eccesso.

Per le LMGT3, il peso minimo della vettura misurato in sede di verifica tecnica dovrà essere uguale o superiore al peso compensato, con la zavorra posizionata nell’abitacolo secondo le specifiche previste. In ogni caso, il peso compensato non potrà superare il limite massimo omologato. Per le Hypercar, invece, il peso sarà differenziato tra qualifiche e gara, e la zavorra di compensazione dovrà essere collocata all’interno del passo della vettura, mantenendo sempre la distribuzione dei pesi omologata.

Questa nuova regolamentazione rappresenta un tentativo concreto da parte di FIA e ACO di rendere il WEC un campionato più equilibrato, eliminando le disparità legate al peso dei piloti e garantendo una competizione più equa per tutti gli equipaggi in gara. L’applicazione del regolamento sarà monitorata attentamente sin dalla prima gara della stagione in Qatar, con l’obiettivo di valutare eventuali aggiustamenti futuri in base all’impatto effettivo di questa misura sulle prestazioni delle vetture.